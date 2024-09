cs am pianventena

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 A.M. PIANVENTENA E’ CAMPIONE INTERPROVINCIALE UISP RIMINI, RAVENNA, FORLI’ E

CESENA

Una delegazione della squadra è stata ricevuta dalla Sindaca e da alcuni

membri della Giunta

La società marignanese AM Pianventena è risultata vincitrice del campionato

UISP interprovinciale Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena.

La società, nata negli anni ’80 e rifondata nel 1992, riunisce atleti dai 18

ai 50 anni provenienti da vari Comuni dei dintorni e si allena presso il

nuovo campo sintetico dello Stadio comunale, partecipando ogni anno al

campionato amatoriale UISP. Nella stagione 2023/2024, il 2 giugno presso lo

Stadio D. Manuzzi di Cesena si è aggiudicata la vittoria dopo oltre 20 anni,

sconfiggendo la squadra rivale All Star di Riccione con il punteggio di 1-0.

La squadra è già al lavoro per la nuova stagione 2024/2025. Il campionato

inizierà nel mese di ottobre.

La Sindaca Michela Bertuccioli, insieme alla Giunta e Consiglio, ha tenuto a

sottolineare “il valore dell’esperienza sportiva che tiene insieme ragazzi

di età ed esperienze diverse raggiungendo risultati importanti, che

riempiono di orgoglio il Comune di San Giovanni tutto. Da marignanese sono

felice di partecipare alla gioia di questi traguardi sportivi e di

riconoscere nella rosa marignanesi e non, uniti dalla passione per il

calcio! Continuate così! Un grande in bocca al lupo per la nuova stagione

sportiva”.

ROSA ATLETI

Antonelli Simone

Antonietti Mattia

Avanzolini Alessandro

Bacchini Alberto

Bianchini Matteo

Biandronni Michael

Bracci Mirko

Cerri Pietro

Cioffi Matteo

Foschi Emanuele

Formica Lorenzo

Gasparini Riccardo

Lazzari Luca

Lorenzi Luca

Lorenzi Nicolò

Mandrelli Elia

Marchetti Filippo

Meola Alessandro

Merola Alessandro

Modou Ndiaye

Muccioli Simone

Palmerini Enrico

Paoli Michael

Pierini Alberto

Pratelli Massimiliano

Ruggeri Loris

Sartori Alberto

Sbaffi Renzo

Scalea Mattia

Tomasetti Alberto

Vespa Vanni

Xhiva Alban

Xhiva Bonien

ALLENATORI e DIRIGENTI

Golfi Simone (Allenatore)

Borghini Giorgio (Vice Allenatore)

Biavaschi Matteo

Ceccolini Pierangelo

Gamboni Simone

Polidori Daniele

Nelle foto, il momento dell’incontro con la Sindaca e la squadra alla

vittoria

