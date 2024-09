Comunicato stampa – Diritto alla casa. Domani a Roma sit-in dell’Alleanza municipalista per una politica nazionale ed europea sulla casa

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

Le città chiederanno a Governo e Parlamento di affrontare l’aumento dei costi degli alloggi e la mancanza di politiche strutturali per garantire un accesso equo alla casa, dando risposte ai Comuni ad alta tensione abitativa

Parma, 10 settembre 2024 – Mercoledì 11 settembre alle 11:30, in piazza Capranica a Roma, sit-in dell’Alleanza municipalista per una politica nazionale ed europea sulla casa.

Le città, rappresentate dalle Assessore e dagli Assessori alla Casa di Bologna, Firenze, Lecco, Lodi, Milano, Napoli, Padova, Parma, Roma, Torino e Verona si uniscono per affrontare la crisi abitativa e sollecitare il Governo italiano, il Parlamento e l’Unione Europea a intervenire con politiche strutturali a tutela del diritto alla casa.

Interverranno gli Assessori e le Assessore alla Casa: Emily Clancy (vicesindaca di Bologna), Nicola Paulesu (Firenze), Emanuele Manzoni (Lecco), Maria Rosa De Vecchi (Lodi), Guido Bardelli (Milano), Laura Lieto (vicesindaca di Napoli), Francesca Benciolini (Padova), Ettore Brianti (Parma), Andrea Tobia Zevi (Roma), Jacopo Rosatelli (Torino) e Luisa Ceni (Verona), presenteranno le proposte elaborate nell’ultimo anno in risposta alla crescente tensione abitativa e all’urgenza di garantire alloggi accessibili e dignitosi per tutte e tutti.

Saranno presenti anche rappresentanti delle organizzazioni che animano il Social Forum dell’Abitare.