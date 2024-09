Com. Sp 194, lavori presto al via: la strada per raggiungere il Santuario del Signore Soccorso e numerosi fondi agricoli sarà più sicura e meglio percorribile. La soddisfazione del sindaco Fabio Roccuzzo

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

Sp 194, lavori presto al via: la strada per raggiungere il Santuario

del Signore Soccorso e numerosi fondi agricoli sarà più sicura

e meglio percorribile. La soddisfazione del sindaco Fabio Roccuzzo

Sono stati aggiudicati e consegnati – l’avvio è, pertanto, previsto a breve – all’impresa

affidataria, dalla Città metropolitana di Catania, i lavori (importo complessivo 758.960 euro) di

ammodernamento e manutenzione stradale della Sp 194, che da Caltagirone conduce al Santuario

del Signore Soccorso e a numerosi fondi agricoli. Si tratta di interventi molto attesi da tanti

agricoltori, soprattutto di Caltagirone e della vicina Niscemi, e caldeggiati dai fedeli che

frequentano il Santuario, concordati fra la stessa Città metropolitana e il Comune di Caltagirone

nell’ambito dei lavori per la viabilità extracomunale dell’area Snai (Strategia nazionale aree interne)

del Calatino. Consisteranno nel rifacimento del manto stradale e nella messa in sicurezza dell’intero

asse viario.

Il sindaco Fabio Roccuzzo si dice “felice per questi lavori al via, destinati a migliorare la

percorribilità e le condizioni di sicurezza di un’arteria che assolve a una duplice, significativa

funzione: consentire a numerosi agricoltori di raggiungere i propri terreni e a parecchi cittadini di

recarsi al Santuario del Signore Soccorso, sempre più punto di riferimento e luogo di raccoglimento

e preghiera per i fedeli del territorio”.