10/9/2023 RICEVUTO IN MUNICPIO DAL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA IL DIRTTORE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, MAURO LUONGO

10/9/2023

RICEVUTO IN MUNICPIO DAL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA IL

DIRETTORE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, MAURO LUONGO

Questo pomeriggio (10 settembre) il sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto nel

tradizionale Salotto Azzurro del palazzo municipale, l’architetto Mauro Luongo, il

nuovo Direttore regionale dei Vigili del Fuoco.

Per Mauro Luongo, che succede all’ing. Agatino Carrolo designato a dirigere la

Direzione Regionale VV.F. Sicilia, l’assegnazione al Friuli Venezia Giulia è un

ritorno nella regione che lo ha visto Comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste dal

maggio 2019 al settembre 2021.

Mauro Luongo, recentemente nominato Dirigente Generale del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco, si è insediato nella giornata del 2 settembre, il nuovo Direttore

regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia architetto Mauro Luongo, già

Comandante dei Vigili del fuoco di Venezia.

Il sindaco Roberto Dipiazza ha dato il benvenuto al nuovo Direttore regionale,

esprimendo soddisfazione per il suo ritorno a Trieste e sottolineando la preziosa

collaborazione istituzionale, che da sempre contraddistingue la nostra città, in grado

di garantire la sicurezza e valorizzare la qualità della vita della nostra comunità.

Il Sindaco, esprimendogli i migliori auguri per il suo incarico gli ha donato un

libro sulla storia di Trieste.

