(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 *TEATRO COMUNALE DI FERRARA IN TOURNÉE ALL’ESTERO: DOMANI IL DEBUTTO

DELL’OPERA LIRICA ‘ORLANDO FURIOSO’ PER LA PRIMA VOLTA IN GERMANIA A

BAYREUTH, LA CITTÀ DI WAGNER. A OTTOBRE LO SPETTACOLO VOLERÀ A DAEGU, IN

COREA DEL SUD*

Il Teatro Comunale Claudio Abbado debutta con un suo spettacolo domani, 10

settembre, nello splendido teatro dell’opera dei Margravi a Bayreuth in

Germania. Sarà l’Orlando Furioso di Antonio Vivaldi, prodotto dal Teatro

Comunale di Ferrara, ad approdare il 10 e 11 settembre alla Margravial

Opera House in occasione del festival Bayreuth Baroquel. Per lo spettacolo

ferrarese sarà la prima volta all’estero. Seguiranno gli spettacoli l’11 e

12 ottobre prossimi al Daegu International Opera Festival, in Corea del Sud.

L’Orlando furioso, coproduzione della Fondazione Teatro con la

collaborazione della Fondazione Teatro Comunale di Modena, Bayreuth Baroque

Opera Festival e Daegu Opera House, aveva debuttato a Ferrara nella scorsa

stagione lirica (5 e 7 aprile 2024), occasione nella quale era stato

registrato in diretta e condiviso in tutto il mondo grazie alla

collaborazione con il portale Opera Streaming, che rende accessibile la

visione gratuita su Youtube delle opere prodotte in Emilia Romagna aderenti

al progetto.

Arriva ora al teatro di Bayreuth, un tempio per i melomani e gli

appassionati di musica, costruito tra il 1745 e il 1750. Situato nella

città che diede i natali a Richard Wagner, dal 2012 è stato insignito come

sito del patrimonio Unesco. Al lavoro in questi giorni nel teatro tedesco

c’è una delegazione di una ventina tra tecnici e amministrativi del Teatro

Abbado e staff della produzione coinvolti per l’allestimento e la

realizzazione dell’opera. Presenti in rappresentanza istituzionale Anna

Rosa Fava della direzione generale del Comune di Ferrara quale responsabile

relazioni istituzionali e supporto attività della Fondazione Teatro

Comunale e il direttore artistico Marcello Corvino.

“Ferrara e il suo teatro sono sempre più internazionali grazie all’adesione

a realtà riconosciute a livello mondiale nel campo della lirica. Ringrazio

per questo la dirigenza del Teatro Comunale e tutto lo staff tecnico e

amministrativo per aver reso possibile questa rilevante occasione per

Ferrara, che è tornata a dialogare e a collaborare con le più importanti

istituzioni italiane, europee e internazionali del mondo dello spettacolo e

dell’arte”, afferma il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

“Sarà una grande promozione per la città di Ferrara, perché il titolo

Orlando Furioso è stato scelto appositamente per la tournée estera, non

solo per celebrare i rapporti che Vivaldi ebbe con la nostra città, ma

proprio perchè L’Orlando furioso fu scritto da Ariosto a Ferrara e perché

il librettista di quest’opera, Grazio Braccioli, fu un avvocato ferrarese

che collaborava con i grandi musicisti del tempo. Anche questo è un modo

per far conoscere la città e la sua cultura”, specifica il vice presidente

della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Carlo Bergamasco.

“Le due tappe di Bayreuth dell’Orlando Furioso segnano il raggiungimento di

un traguardo importante per il Teatro Comunale: una nostra produzione

approda al festival di opera barocca più famoso al mondo, nella città di

natale di Wagner dove peraltro è nato il golfo mistico. Si tratta dunque di

una città fondamentale nella storia della musica occidentale. Vi debutterà

con una produzione che ha fatto parlare molto di sé che è stata molto

apprezzata dal pubblico e dalla critica, che è già stata a Modena e che è

stata trasmessa da Opera streaming. Ci sono inoltre rapporti in essere con

la Francia e con altre importanti istituzioni volti ad aprire sempre di più

il teatro di Ferrara al mondo. Tutto ciò dimostra le grandi capacità

produttive di un teatro che si propone sulla scena internazionale con

produzioni di grande qualità e che di anno in anno sta arricchendo i suoi

rapporti anche fuori dai confini nazionali”, conclude il direttore

artistico Marcello Corvino.

La visionaria narrativa di Ludovico Ariosto ispirò l’eclettico giurista

ferrarese Grazio Braccioli, che ne scrisse il libretto d’opera con musica

di Giovanni Alberto Ristori. L’opera debuttò il 9 novembre 1713. Nel

dicembre del 1714 Antonio Vivaldi, impresario al Teatro Sant’Angelo di

Venezia, entrò in contatto con questo lavoro, prendendo parte attiva alla

ripresa del dramma per musica Orlando furioso. Vivaldi intervenne sulla

partitura con molta musica propria, dando vita a una versione che avrà

notevole circolazione sui palcoscenici d’Europa.

In scena a Bayreuth ci saranno Yuriy Mynenko (Orlando), Giuseppina Bridelli

(Alcina), Arianna Venditelli (Angelica), Sonja Runje (Bradamante), Tim Mead

(Ruggiero), Ray Chenez (Medoro) e José Coca Loza (Astolfo). Il Pomo d’Oro,

ensemble specializzato in interpretazioni di opere liriche e brani

strumentali del periodo barocco e classico e che vanta musicisti rinomati

tra gli artisti di spicco nel campo della prassi esecutiva storica, sarà

diretto da Francesco Corti Musical (anche al cembalo), il Coro Accademia

dello Spirito Santo diretto da Francesco Pinamonti per la regia di Marco

Bellussi. Ideazione e regia video di Fabio Massimo Iaquone, scene di Matteo

Paoletti Franzato, costumi di Elisa Cobello, luci di Marco Cazzola.

Il viaggio dell’Orlando furioso non finisce qui: a ottobre sarà in Corea e

quest’opera è stata scelta per celebrare i 140 anni di rapporti bilaterali

tra Italia e Corea. Sarà anche la prima volta in cui in Corea del Sud verrà

rappresentato un melodramma di Antonio Vivaldi.

