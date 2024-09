Settimana Organistica Internazionale, presentata l’edizione 2024 con la 27^ Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni”

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Progetti Speciali

27a Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni”

Domenica 15 settembre 2024 Piacenza, Sala dei Teatini, ore 16

Omaggio ad Eleonora Duse

nel centenario della morte

Amari incanti – Ghisolabella e Ariel

Dramma d’amore e di sensi in tre Atti

di Claudio Saltarelli

© Edizioni Bastogi, Roma

Compagnia Teatrale Zelda

Orchestra Filarmonica Italiana

Camillo Mozzoni – direttore

Domenica 22 settembre 2024 Piacenza, Salone d’Onore di

Palazzo Anguissola-Cimafava, ore 16

Omaggio a Girolamo Parabosco e Giacomo Puccini

Prima parte

Impicci e contro-impicci

© Edizioni Bastogi, Roma

Commedia in IV Tempi

di Claudio Saltarelli, da G. Parabosco

Seconda parte

Il Conflitto

© Edizioni Bastogi, Roma

Commedia in due Tempi di Claudio Saltarelli

Compagnia Teatrale Zelda

Paola del Giudice – pianoforte e fortepiano

Chiara Cipelli – pianoforte e fortepiano

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024 – ore 16

Piacenza, Sala dei Teatini

Omaggio ad Eleonora Duse nel centenario della morte

AMARI INCANTI – GHISOLABELLA E ARIEL

dramma d’amore e di sensi in tre Atti di Claudio Saltarelli

© Edizioni Bastogi, Roma

Selezione di brani:

dall’Atto I

Capitolo scenico II: Arte per amore, amore per arte

Capitolo scenico III: Il mio amore come folgore incessante

Capitolo scenico IV: Divina Pisa

Capitolo scenico V: Spinosi amori

dall’Atto II

Capitolo scenico I: M’inebrio del tuo respiro

Capitolo scenico II: Spasmi d’amore e tenaci incanti

Capitolo scenico IV: Les hirondelles tremblent

Capitolo scenico V: Tu, m’hai rapito l’istante!

Capitolo scenico VIII: Mi possiedi e mi precipiti!

dall’Atto III

Capitolo scenico I (Tableau dansé I): Babbaluci

Capitolo scenico II: Suprema, magica essenza…

Capitolo scenico III: Traditori, usurpatori!

Capitolo scenico VIII: Ma vie: fumoir de joie éternelle

Capitolo scenico IX: Orrido mio seme, disgregati!

Capitolo scenico X: Colloquio con la Testimone Velata

COMPAGNIA TEATRALE ZELDA

Laura Cavinato, Valerio Mazzucato,

Marica Rampazzo, Filippo Tognazzo – attori

ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA

ATTO I

Capitolo scenico II: Arte per amore, amore per arte

[1894, Venezia, la mansarda, affittata da Eleonora Duse, di Palazzo Barbaro-Walkoff, sul Canal

Grande. Notte. Lampade liberty dai soffusi colori disegnano la stanza di melliflui amplessi. Un grande

letto damascato.]

Con: Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio

Capitolo scenico III: Il mio amore come folgore incessante

[1895, settembre, un anno dopo;Venezia, la stessa mansarda di Palazzo Barbaro-Walkoff, sul Canal

Grande, affittata da Eleonora Duse. Giorno.]

Con: Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio

Capitolo scenico IV: Divina Pisa

[1896, gennaio, Pisa, per strada, all’uscita dal salotto del musicologo Carlo Placci, notte. Da lontano

s’intravede uno scorcio limitato di piazza dei Miracoli; fa freddo e copiosamente arrivano in scena

banchi di nebbia. Flebili e gelide sono le luci.]

Con: Eleonora Duse, Giulietta Gordigiani e Gabriele d’Annunzio

Capitolo scenico V: Spinosi amori

[1896, luogo imprecisato; il camerino di un teatro.]

Con: Arrigo Boito, Eleonora Duse

ATTO II

Capitolo scenico I: M’inebrio del tuo respiro

[1896, Roma, una stanza di hotel sommersa da bauli sigillati e gran confusione.]

Con: Eleonora Duse, Arrigo Boito

Capitolo scenico II: Spasmi d’amore e tenaci incanti

[1897, un’altra stanza d’albergo in un imprecisato luogo. Uno scrittoio pieno di carte e lettere. Un

telefono.]

Con: Eleonora Duse, Matilde Serao, Edoardo Scarfoglio, un Concierge, un Sarto

Capitolo scenico IV: Les hirondelles tremblent

[1899, luglio, Marina di Pisa, la Casa delle Rondini; un porticato esterno d’una casa rustica. Tralci

di viti scendono dal cannicciato che ne è ricoperto, s’insinuano fra i pochi pertugi lasciati liberi e vi

fanno entrare anche qualche sottile raggio di sole. Un tavolo sbilenco con qualche sedia impagliata.

Tutto è estremamente mediterraneo.]

Con: Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio

Capitolo scenico V: Tu, m’hai rapito l’istante!

[1900, Milano, Stazione Centrale, nei pressi di un binario. All’alba, poche persone. Andirivieni di

addetti.]

Con: Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio

Capitolo scenico VIII: Mi possiedi e mi precipiti!

[1902, Trieste, una sala di una cioccolateria alla moda, ora poco frequentata, meravigliosamente

affrescata.]

Con: Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio

ATTO III

Capitolo scenico I (Tableau dansé I): Babbaluci

[Luogo e data imprecisati; si suppone il 1902. Un labirinto di siepi di Bosso che costruiscono un

intricato intreccio nel quale è facile perdersi.]

Con: Renata Anguissola, Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio

Capitolo scenico II: Suprema, magica essenza…

[1903, Nettuno, estate. Uno slargo sabbioso, un tavolino, un parasole. L’orizzonte infinito col mare

alle spalle.]

Con: Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio, Alice Nielsen, Renata Anguissola

Capitolo scenico III: Traditori, usurpatori!

[1904, marzo, Genova, il salotto d’una stanza d’albergo. Fra i tanti oggetti anche un tavolino per il

gioco delle carte. Dopo la rappresentazione di “La Figlia di Jorio”. ]

Con: Eleonora Duse, Matilde Serao, Gabriele d’Annunzio

Capitolo scenico VIII: Ma vie: fumoir de joie éternelle

[1921, Gardone, in quello che diverrà Il Vittoriale. Una stanza piena di cineserie, con luci soffuse, con

sbuffi di fumo qua e là: un vero fumoir d’oppio.]

Con: Le Visitanti, Gabriele d’Annunzio, Luisa Baccara

Capitolo scenico IX: Orrido mio seme, disgregati!

[1922, agosto, Gardone, una stanza poco illuminata di quello che diverrà Il Vittoriale.]

Con: Gabriele d’Annunzio, Renata Anguissola

Capitolo scenico X: Colloquio con la Testimone Velata

[1924, Gardone, Il Vittoriale, l’Officina, lo studio di d’Annunzio.]

Con: Gabriele d’Annunzio, Amélie Mazoyer, Eleonora Duse

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2024 – ORE 16

Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola-Cimafava

Omaggio a Girolamo Parabosco e Giacomo Puccini

Impicci e contro-impicci

© Edizioni Bastogi, Roma

Commedia in IV Tempi di Claudio Saltarelli, da G. Parabosco

(tratto da Maneggi femminili di C. Saltarelli

© Edizioni Bastogi, Roma, 2023)

Selezione di brani:

Tempo I – Quadro I e II (dalla Giornata I, Novella VI)

[Italia, nel secolo XVI.

Il fronte di una ridente costruzione con le persiane scintillanti, la cui loggetta è abbellita da fiori.

Esternamente, sulla parte destra della scena, alcuni folti cespugli, di varie altezze.

Fioca luce esce dalle finestre.

È’ notte fonda. Cantano i grilli il caldo estivo.]

Con: Gualtiero della Volta, uno scaltro giovine amante;

Lucrezia, la bella amante;

Nicolò degli Adorni,

l’inconsapevole marito dell’amante;

una Vecchia astuta

Tempo II (dalla Giornata II, Novella XV)

[L’interno della povera, piccola e ingrigita abitazione della vecchia astuta, tutta piena di pentolacce

annerite, tavoli malconci e azzoppati, sedie dalle improbabili sedute prive di paglia, sgangherati

quadretti con effigi sacre alle pareti.

Il tutto con un senso di abbandono e disperazione all’ambiente.]

Con: Gualtiero della Volta, uno scaltro giovine amante;

una Vecchia astuta;

Polissena, la figlia della vecchia

Tempo III (dalla Giornata I, Novella VIII)

[L’interno d’un buio, antico studio d’un notaro, ricco di drappi e pesante mobilia, con enormi poltrone,

come troni.

Pile di carte e grandi libri sulla scrivania.

Un polveroso luogo dove avvengono traffici non del tutto leciti.]

Con: Gualtiero della Volta, uno scaltro giovine amante;

Messer Faletro, un notaro

Tempo IV – Quadro I (dalla Giornata I, Novella IX)

[L’interno d’una lurida bettola illuminata da candele sparse.

L’ambiente è pieno di tavolacci e sgangherate sedie dove diverse persone, visibilmente alticce,

festeggiano, sparpagliate ai vari tavoli. In primo piano, ad un tavolo, è Gualtiero con un vecchio

ubriaco.]

Con: Gualtiero della Volta, uno scaltro giovine amante;

Spugna, un vecchio ubriaco;

un Oste;

Vipera, moglie del negromante

Tempo IV – Quadro II (dalla Giornata I, Novella IX)

[L’interno buissimo di uno studio di negromante, stracolmo di ogni bizzarria, con grandi drappi alle pareti.

Un tavolino con un’enorme poltrona, sopra il tavolino una testa di morto rinsecchita.]

Con: Gualtiero della Volta, uno scaltro giovine amante;

Maestro Nebbia, un negromante;

Vipera, moglie del negromante

Il Conflitto

© Edizioni Bastogi, Roma

Commedia in due Tempi di Claudio Saltarelli

Selezione di brani:

Parte I, Premessa

[1908, Torre del Lago, l’attracco del Lago Massaciuccoli nei pressi di casa Puccini.

Autunno, è mattina presto, il sole sta timidamente alzandosi, gorgoglia il lago e gli animali che vi

abitano. Folate di nebbia avvolgono il tutto.]

Con: Giacomo Puccini, Doria Manfredi

Parte I, Intermezzo, “Le Maschere al crepuscolo”

[Lo stesso luogo di prima.]

Con le maschere: il Bene, il Male, il Fato

Parte I, Frammento I

[La parte esterna del capanno/locanda ritrovo di cacciatori di Giulia Manfredi nei pressi del lago

Massaciuccoli.]

Con: Giacomo Puccini, Giulia Manfredi

Parte II, Frammento I

[A velario chiuso, nel breve spazio del proscenio.]

Con: Elvira Bonturi Puccini, Doria Manfredi

Parte II, Frammento II

[1909, la villetta nei pressi del lago. Da lontano se ne vede la sagoma e davanti sono delle piccole

erbe spontanee di lago che nascondono una stradina.

Come nella Parte I, Frammento II]

Con: Fosca Gemignani, Guelfo Civinini, Doria Manfredi, il Bene, il Fato, il Male

Parte II, Frammento III

[1909, l’interno della casa di Torre de Lago.]

Con: Elvira Bonturi Puccini, Fosca Gemignani, Giacomo Puccini, Doria Manfredi

Stretta

[Torre del Lago, l’attracco del Lago Massaciuccoli nei pressi di casa Puccini.]

Con tutti

Illustrazioni originali di Marta De Vincenzi

Audio e video ACID STUDIO

Mario Grosso – aiuto regista

COMPAGNIA TEATRALE ZELDA

Laura Cavinato, Valerio Mazzucato,

Marica Rampazzo, Filippo Tognazzo – attori

Paola del Giudice – pianoforte e fortepiano

Chiara Cipelli – pianoforte e fortepiano

’O F I (O rches t r a

Filarmonica

Italiana) ha

alle spalle un

trentennio di

attività sia in Italia che

all’estero.

Caratterizzata da un

repertorio vastissimo che

include non solo proposte

melodrammatiche,

sinfoniche, cameristiche

e coreutiche, ma anche

produzioni meno mainstream e più contemporanee, OFI è caratterizzata soprattutto dalla poliedricità

delle sue interpretazioni.

Ad apprezzarla non vi sono infatti solamente i tradizionali “circuiti teatrali” italiani, ma anche spazi

e utenze più trasversali – in grado di apprezzare il contributo che un’orchestra di professionisti

garantisce a pressoché qualunque stile musicale.

La produzione sinfonica e lirica vantata da OFI è assai corposa, e comprende sia il repertorio popolare

italiano più conosciuto e consolidato, sia quello meno consueto composto da opere considerate

erroneamente “marginali”, o esecuzioni di titoli contemporanei – anche in prima mondiale. Vale

inoltre la pena menzionare che l’Orchestra Filarmonica Italiana ha sollevato particolare interesse, in

ambito discografico, con l’incisione di numerosi titoli inusuali e prestigiosi, tra cui quella di sei titoli

di opere buffe settecentesche fino a quel momento cadute nell’oblio.

All’estero, OFI è tra l’altro assurta agli onori della cronaca per una tournée di musica italiana in Belgio

e in Olanda, con l’obiettivo di diffondere la cultura nazionale con il consenso dello Stato italiano.

E così, accanto ad opere di fama assoluta come Aida, Falstaff, Il Trovatore, Le Nozze di Figaro, Il

Flauto Magico, Carmen e La Gazza Ladra (solo per citare una piccola parte del repertorio operistico

di OFI), spiccano composizioni più contemporanee come Il Cavaliere dell’Intelletto di Franco Battiato

e collaborazioni con rockstar del calibro di SerjTankian (già frontman dei System Of A Down e, nel

2011 e 2013, in tour in Italia con OFI per la promozione delle sue produzioni da solista) e con Mike

Patton con una tournée nella estate del 2011.

L’Orchestra Filarmonica Italiana ha, nel corso dei suoi trent’anni di attività, collaborato con direttori

di prestigio mondiale, tra cui vale la pena menzionare E. Müller, M. Viotti, N. Santi, S. Ranzani, P. G.

Morandi, D. Garforth, Y. Ahronovitch, C. Franci, G. Zanaboni, M. Rota, A. Vlad, M. Letonja, G. Veneri,

G. Taverna, G. Arena, F. Pantillon, W. Proost, (solo per citarne alcuni) e con interpreti di canto di fama

planetaria (M. Devia, R. Kabaivanska, G. Dimitrova, K. Ricciarelli, P. Ballo, J. Carreras, A. Bocelli, J.

Cura, R. Bruson, C. Gasdia, M. Malagnini e T. Fabbricini.

OFI, tuttavia, non si esime dall’accostarsi direttamente al pubblico con progetti che ne evidenziano

l’estrema duttilità e modernità, come la sua partecipazione, nel 2012, al Pavarotti International

assieme ad artisti del calibro di Zucchero, Jedd Beck, Elisa, Jovanotti, Bocelli ed Ennio Morricone, e

come quando si è impegnata nella formazione di un’orchestra di utenti della community di YouTube,

nel novembre 2008. Scelta dalla London Symphony Orchestra a rappresentare l’Italia assieme

OFI – Orchestra Filarmonica Italiana

all’orchestra Nazionale della RAI di Torino e in compagnia dei più importanti organici da 23 Paesi del

mondo, OFI ha in quell’occasione messo a disposizione gli skill dei suoi musicisti per la creazione di

tutorial audiovisivi destinati al grande pubblico.

In considerazione dei numerosi inviti dai maggiori enti lirici e teatri di tradizionale nazionali, della

partecipazione a svariate manifestazioni musicali trasmesse dalle reti RAI e dalla Rete Vaticana,

anche in mondovisione, e a progetti in internet, OFI rappresenta ad oggi una delle realtà orchestrali

di maggiore duttilità, qualità e flessibilità tra quelle presenti sul mercato.

a studiato

o b o e,

composizione e direzione

presso il

Conservatorio di Piacenza sotto la guida

di Francesco Ranzani,

Glauco

Cataldo

Giuseppe Zanaboni. Fra

i suoi insegnanti anche

Alberto Zedda e Roberto

Goitre.

Dopo aver vinto il concorso nazionale di oboe G. Prestini, il concorso internazionale per giovani

solisti Auditorium indetto dalla RAI e il Premio Ancona per la musica contemporanea (presidente di

giuria Goffredo Petrassi), ha intrapreso un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi

come solista nei più importanti centri musicali europei e per alcune fra le più importanti istituzioni

musicali italiane.

Pur dedicandosi principalmente all’attività solistica e cameristica ha collaborato a lungo, in qualità

di primo oboe, con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e con l’Orchestra Filarmonica della

Scala, vincendo inoltre i concorsi per il ruolo di primo oboe presso l’Orchestra del Teatro Comunale

di Bologna, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Regio di Torino e dell’Orchestra Sinfonica ATER

dell’Emilia-Romagna, suonando sotto la guida, tra gli altri, di Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli,

Gianandrea Gavazzeni, Lorin Maazel, Seji Ozawa, Kristof Penderecki.

Si è recentemente dedicato anche alla direzione d’orchestra, in particolare nell’ambito della

musica moderna e contemporanea alla guida dell’Ensemble ‘900 Musica, complesso con il quale

ha partecipato a numerosi festival e rassegne dirigendo inoltre l’Orchestra Filarmonica Italiana,

l’Orchestra Sinfonica di Pescara, l’Orchestra delle Marche e il Gruppo Strumentale V. L. Ciampi. Ha

svolto attività come coordinatore artistico, docente e direttore d’orchestra nell’ambito di vari corsi di

formazione orchestrale e cameristica co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dirigendo concerti per

il Maggio Musicale Fiorentino, l’Istituzione Concertistica de L’Aquila e il Teatro Ponchielli di Cremona.

Nell’ambito della Stagione Lirica 2003 del Teatro Municipale di Piacenza ha diretto, in prima assoluta,

l’opera lirica Ancora Werther e Carlotta di Glauco Cataldo.

Camillo Mozzoni

È titolare della cattedra di oboe presso il Conservatorio di Piacenza dove dirige anche il Laboratorio

di Musica Moderna e Contemporanea nell’ambito dei diplomi accademici di II livello. Con i complessi

del Conservatorio di Piacenza ha diretto varie produzioni fra le quali le opere El Retablo de Maese

Pedro di Manuel De Falla, Procedura Penale di Riccardo Chailly e Recital One for Cathy di Luciano

Berio

a compagnia

teatrale Zelda

nasce

dalla

collaborazione di un

gruppo di professionisti

hanno

voluto

condividere la propria

esperienza in un unico

progetto artistico e

imprenditoriale dedicato

alla produzione, gestione

e organizzazione di evenventi teatrali e culturali. Zelda crede che l’arte e la creatività siano aspetti imprescindibili dell’essere

umano e costituiscano un momento essenziale di riflessione, crescita e confronto fra individui e

comunità. Opera perciò per un futuro responsabile, equo, sostenibile e accogliente.

Collabora con continuità con fondazioni, festival, teatri ed università in progetti di ricerca, produzione

e creazione e conta ormai migliaia di spettacoli presentati nel circuito professionale. Dal 2021 è attiva