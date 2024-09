(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Latronico incontrerà i sindaci sull’ospedale di Lagonegro

Nei prossimi giorni l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, e il direttore generale dell’Aor San Carlo di Potenza incontreranno i sindaci dell’area Sud per un focus sull’ospedale di Lagonegro, strategica porta di accesso delle regioni limitrofe alle prestazioni sanitarie garantite dal servizio sanitario lucano.

Si partirà da una valutazione sui dati relativi alle performance del nosocomio. Per quanto concerne le attività ambulatoriali per utenti esterni, il numero delle prestazioni effettuate nel 2023 – pari a 189.586 – si colloca al di sopra delle 160.529 del 2019 (annualità pre-pandemica). Per il trattamento delle patologie in fase acuta, la crescita è ancor più marcata: i ricoveri, infatti, sono passati da 4.659 nel 2019 a 4.917 nel 2023, con un parallelo incremento della complessità delle prestazioni erogate, fattore sintomatico della qualità delle stesse. “Un tendenziale di ulteriore crescita si rileva anche quest’anno – sottolinea l’assessore Latronico – a dimostrazione dell’efficacia delle azioni di ripresa delle attività programmate dall’Azienda ospedaliera San Carlo anche presso l’ospedale di Lagonegro.