Comunicato Stampa “Viva la Costituzione Antifascista – tre giorni di iniziative a Gualdo Tadino nel prossimo week end”

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Comune di Gualdo

Tadino

“Viva la Costituzione Antifascista”: tre giorni di iniziative in programma a Gualdo

Tadino nel prossimo week end.

La città di Gualdo Tadino nel prossimo fine settimana (13-14-15 Settembre)

diventa il punto di riferimento nazionale a difesa della Costituzione italiana con

la festa nazionale di Articolo 21.

L’iniziativa “Viva la Costituzione Antifascista”, organizzata dal presidio di

Articolo 21 Alta Umbria in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, che si

svolgerà in Piazza Soprammuro (in caso di maltempo le iniziative saranno svolte

nella vicina Mediateca del Museo dell’Emigrazione) sarà una tre giorni di

confronti e dialoghi aperti sul testo contente i principi fondamentali su cui si

basa la Repubblica Italiana e non solo, che vedrà la presenza di numerosi ospiti

di altissimo livello.

Venerdì 13, dalle 18, nella Piazza dei Diritti, al centro di Gualdo Tadino, si

comincerà parlando di “Spaccaitalia”, di referendum, di assalto alla

Costituzione.

Ci saranno, oltre al Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, tra gli

altri, Stefania Proietti, Presidente della Provincia di Perugia e sindaca di Assisi,

con lei Vincenzo Vita, presidente Garanti Articolo 21, Maria Rita Paggio,

Segretaria regionale CGIL.

Sabato 14 settembre, sempre alle 18, il Presidente di Articolo 21, Paolo

Borrometi, presenterà il suo libro “Traditori”, (Solferino edizioni), ripercorrerà

le sue inchieste sulla mafia, quelle che lo costringono, ancora oggi, ad una “vita

sotto scorta”, Con lui la scrittrice e giornalista Sara Lucaroni e il coordinatore di

Articolo 21 Beppe Giulietti.

Il giorno 15, domenica, ore 11, incontro sul tema “La costituzione è antifascista”

con Paolo Berizzi unico giornalista in Europa costretto a vivere sotto scorta per

le minacce dei fascisti, Mari Franceschini, presidente ANPI regionale, Carlo

Bartoli, Presidente Ordine Nazionale Giornalisti ed Elisa Marincola, portavoce

Articolo 21.

Durante l’iniziativa saranno consegnati i “Piatti della Costituzione” curati dai

maestri ceramisti di Gualdo Tadino. Si tratterà di un evento nazionale, di

particolare rilevanza, più che mai inserito nel dibattito in atto sui tentativi di

“contro riformare” la Costituzionale.

Comune di Gualdo

Tadino

“L’iniziativa di Gualdo Tadino – ha dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino,

Massimiliano Presciutti –, che vedrà la presenza di tanti ospiti illustri, cercherà

di ricordare l’importanza della Costituzione Italiana antifascista.

In un momento come quello attuale, dove molte persone cercano di dividere e

spaccare l’Italia, è invece importante cercare di fare iniziative che puntino a

parlare di unità e mettere in evidenza il testo contente i principi fondamentali su

cui si basa la Repubblica Italiana. Ringrazio Articolo 21 fautrice dell’iniziativa e

vi aspetto numerosi nel prossimo week end a Gualdo Tadino durante l’iniziativa

“Viva la Costituzione Antifascista”.

Questo nello specifico il programma di “Viva la Costituzione Antifascista” in

programma a Gualdo Tadino dal 13 al 15 Settembre:

VENERDI 13 SETTEMBRE: ORE 18 – ANFITEATRO PIAZZA

SOPRAMMURO

Apertura lavori

MASSIMILIANO PRESCIUTTI – Sindaco Gualdo Tadino

OTTAVIO ORIANO ANASTASI – Coordinatore Articolo 21 Alta Umbria

VINCENZO VITA – Comitato “Una firma per l’Italia”

MARIA RITA PAGGIO- Segretaria Regionale CGIL

STEFANIA PROIETTI – Presidente Provincia Perugia e Sindaca di Assisi

SABATO 14 SETTEMBRE: ORE 18 – ANFITEATRO PIAZZA SOPRAMMURO

Presentazione Libro: “Traditori: Come fango e depistaggio hanno

segnato la storia italiana”

PAOLO BORROMETI – Presidente Articolo 21

GIUSEPPE GIULIETTI – Coordinatore Presidi regionali e territoriali Articolo 21

SARA LUCARONI – Giornalista Professionista Freelance

Comune di Gualdo

Tadino

DOMENICA 15 SETTEMBRE: ORE 11 – ANFITEATRO PIAZZA

SOPRAMMURO

Presentazione Libro: “Il Ritorno della Bestia. Come questo Governo ha

risvegliato il peggio dell’Italia”

PAOLO BERIZZI – Giornalista