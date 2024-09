[acspro] [CRUmbria-News] “Ast, preoccupazione per il fermo di uno dei due forni”

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Nota di Bori (Pd) che esprime “solidarietà ai lavoratori”

(Acs) Perugia, 9 settembre 2024 – “Esprimo solidarietà ai lavoratori e

profonda preoccupazione per il fermo di uno dei due forni delle Acciaierie di

Terni, così come recentemente annunciato in una nota di Ast”. È quanto

dichiara il consigliere del Partito democratico Tommaso Bori.

“Le ragioni che hanno portato alla fermata e alla cassa integrazione per i

lavoratori – sottolinea Bori, segretario regionale del Pd – sono la

dimostrazione che né il Governo Meloni né la Giunta Tesei hanno mai avuto

veramente a cuore la sostenibilità e la competitività di un impianto

strategico come quello di Terni. Il tema irrisolto del costo dell’energia,

per Ast, ovvero per un’industria energivora che arriva a consumare in un

anno quanto l’intera città di Napoli, rappresenta un fattore

imprescindibile che va affrontato quanto prima. Ne va del futuro di un

sistema tanto complesso quanto importante per l’Umbria e per l’intero Paese,

che deve essere messo nelle condizioni di competere nel mercato siderurgico

al pari degli altri attori internazionali”.

“Ritengo, per questo, quasi paradossale – continua Bori – che non sia stata

ancora verificata l’ipotesi di ripristino del collegamento tra Ast e la

centrale idroelettrica di Galleto, che sarebbe in grado alimentare

l’impianto attraverso energia pulita e a chilometro zero. Serve dunque che

la destra che governa a livello regionale e nazionale si faccia carico delle

sue responsabilità, di questo immobilismo che, a distanza di anni, non ha

portato ancora alla firma del nuovo accordo di programma né ad affrontare in

maniera costruttiva e responsabile il nodo energia, nonostante gli impegni

assunti con Arvedi”.

“Come ha giustamente sottolineato più volte in questi giorni la segretaria

nazionale del Pd Elly Schlein – prosegue Bori – il governo Meloni deve

mettere in campo una politica industriale che accompagni i cambiamenti che

stiamo vivendo. Bisogna dare continuità agli incentivi tenuto conto che

quelli legati alla transizione 5.0 finiranno nel 2025. Non possiamo più

accettare che il paese continui ad avere i costi dell’energia più alti in

Europa. Ciò rappresenta un problema enorme non solo per la competitività

del sistema, tanto da mettere in crisi comparti strategici come quello di

Terni, ma anche di prospettive per l’occupazione. Il Partito Democratico

regionale e nazionale, – conclude Bori – esprimendo solidarietà e vicinanza

ai lavoratori che verranno penalizzati, loro malgrado, dal fermo della

produzione di uno dei due forni, intende mettere in campo tutte le iniziative

utili affinché la vicenda trovi al più presto una soluzione concreta e

praticabile per l’azienda e per i lavoratori”. RED/dmb

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79078