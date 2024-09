(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 SANGIULIANO, CASO (M5S): PIOGGIA DI NOMINE ULTIMO MISTERO, GIULI CHE DICE?

Roma, 8 set. – “La pioggia di nomine che il ministro Sangiuliano ha fatto prima di uscire di scena è alquanto singolare e ci aspettiamo che il neo arrivato Giuli sappia dare le dovute spiegazioni. Da quanto riportato da diversi giornali oggi, si apprende che Sangiuliano prima di lasciare abbia reso ufficiale la nomina di diversi consulenti, 18 in totale, etichettati come amici, parenti di e conoscenti. Addirittura secondo un’Ansa di poco fa, pare che il decreto di nomina sia stato firmato, ma è agli organi di controllo e dunque ancora in tempo per essere oggetto di chiarimento ed eventualmente essere ritirato. Una procedura contro la prassi, dal momento che di solito un ministro firma il nulla osta per un provvedimento dopo che è stato già messo a punto dagli uffici predisposti. Qua non siamo più nel campo del gossip, la questione è prettamente politica. Su questo chiediamo che sia fatta luce al più presto. Stiamo parlando di nomine che riguardano la commissione che si occupa di selezionare i film da sovvenzionare con contributi pubblici. Un pozzo che distribuisce 50 mln di euro alle pellicole ritenute più meritevoli di sostegno da parte dello Stato, strategico per orientare la cinematografia tricolore”. Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle