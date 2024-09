(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Prato, Mazzetti (FI): “Oggi è la festa di tutti, la “Madonna della Fiera” che ogni anno scandisce la rinascita e ripartenza per la nostra amata città”

Prato, 8 set. – “Questa è la nostra festa, segna la ripartenza delle attività, nella speranza di mesi migliori e sempre più proficui. Oggi abbiamo potuto festeggiare la Festa di Prato, la festa di tutti noi pratesi, seppur in parte, con le celebrazioni nella nostra bella cattedrale per la Natività di Maria con l’ostensione della Sacra Cintola. Purtroppo, a causa dell’allerta meteo l’amministrazione comunale e la Diocesi ieri hanno deciso di annullare il nostro amato “corteggio storico”. Credo sia stata una scelta difficile ma, al netto delle posizioni differenti, guidata dal buonsenso e dalle competenze dei tecnici. Le polemiche le lasciamo ai “leoni da tastiera”. Oggi è la festa di tutti i pratesi, una città contrassegnata da una forte eredità cristiana cattolica, ma anche una città con una forte identità laica e sempre aperta al dialogo, che dev’essere sempre al centro e sempre fonte di stimoli. Questo è il bello della nostra città. Ogni polemica è rimandata a domani. Viva Prato!”.

Lo scrive, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma