Roma, 8 Settembre 2024

Pa, Guerra (Pd): Schlein ha ragione, dipendenti pubblici non paghino costo inflazione

“Sul contratto del pubblico impiego il ministro Zangrillo riconosce che Elly Schlein ha ragione. Afferma lui stesso che i soldi stanziati nella ultima legge di bilancio per il rinnovo del contratto del pubblico impiego sono totalmente inadeguati a garantire il recupero del valore reale degli stipendi falcidiati dall’inflazione. Ne hanno messi 8 miliardi, dice, mentre ne sarebbero stati necessari 32. La conclusione non può però essere lasciare, con la rassegnazione impotente che il ministro chiama “senso di realtà”, che i dipendenti pubblici paghino in modo così drammatico il costo dell’inflazione. Il rinnovo del contratto con un recupero adeguato dell’inflazione deve essere al contrario fra le priorità del governo per la prossima legge di bilancio. È una questione di giustizia ed è anche necessario per evitare il progressivo decadimento della nostra Pubblica Amministrazione”.

Lo afferma Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Pd.

