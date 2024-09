(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 comunicato stampa | S. Pietro in Casale, 08 settembre 2024

METROPOLI BOLOGNA. STRADE PROVINCIALI ALLO SBANDO. LEGA E FDI: LA SICUREZZA E’ A RISCHIO

S. PIETRO IN CASALE, 8 SET – La sicurezza stradale nei territori provinciali è a rischio. La mancanza di manutenzione e il mancato taglio dell’erba agli incroci delle strade provinciali stanno creando situazioni pericolose per gli automobilisti e i cittadini. In particolare, le condizioni critiche sulla SP 4 Galliera e sulla SP 12 Basso Reno sono motivo di preoccupazione per la popolazione.

Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega e candidato alle prossime elezioni regionali, e Mattia Polazzi, capogruppo della Lega in Consiglio metropolitano, hanno denunciato con fermezza l’assenza di attenzione da parte delle istituzioni competenti. “Il sindaco metropolitano, Matteo Lepore, è troppo concentrato sui cantieri della Città di Bologna e snobba i territori di provincia”, affermano i leghisti. “Le strade della Città Metropolitana cadono a pezzi, e nessuno interviene.”

Diego Baccilieri, delegato provinciale di Fratelli d’Italia e candidato alle prossime elezioni regionali, insieme a Sara Mazzanti, vicepresidente del Consiglio dell’Unione Reno Galliera e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, hanno espresso la loro preoccupazione per le condizioni della viabilità. “La situazione è insostenibile e rappresenta un grave pericolo per la sicurezza stradale e quindi per la vita delle persone”, sottolineano i meloniani. “Questa situazione critica non riguarda solo la SP 4 Galliera, ma anche la SP 12 Basso Reno.”

Il silenzio del Comune di San Pietro in Casale e l’assenza di intervento da parte della Città Metropolitana sono inaccettabili per i rappresentanti del centrodestra, che chiedono un immediato intervento per ristabilire condizioni di sicurezza sulle strade provinciali. “È ora che i territori di provincia ricevano l’attenzione che meritano”, concludono i quattro, invitando le istituzioni a prendere provvedimenti concreti.

