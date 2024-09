CONTIENE FOTO#CASILINA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE PERIFERIE.12 PERSONE DENUNCIATE E 7 GIOVANI SEGNALATIE ALLA PREFETTURA.SANZIONATI I TITOLARI DI 6 ATTIVITA’ COMMERCIALI.

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

CASILINA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE PERIFERIE.

12 PERSONE DENUNCIATE E 7 GIOVANI SEGNALATIE ALLA PREFETTURA.

SANZIONATI I TITOLARI DI 6 ATTIVITA’ COMMERCIALI.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con il supporto dei

colleghi del Gruppo Tutela Lavoro di Roma e del NAS di Roma, hanno eseguito

un servizio coordinato di controllo del territorio nei quartieri di

competenza – Prenestino, Quarticciolo, Centocelle, Quadraro, Tuscolano e

Gordiani – finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di

illegalità e degrado nelle aree di periferia, in linea con l’azione

fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno

denunciato un 38enne romano fermato a bordo della sua auto e sorpreso alla

guida con tasso alcolico superiore al consentito e trovato in possesso di

una “Glock 43” calibro 9×21, completa di caricatore e 8 colpi, regolarmente

detenuta per uso sportivo ma non autorizzato al trasporto. I Carabinieri

hanno poi deciso di perquisire la sua abitazione dove hanno rinvenuto una

pistola “Glock 17” con relativo caricatore, un fucile “Smith & Wesson” con

relativi due caricatori, una carabina “Savage”, una canna per carabine

“Savage”, 27 colpi calibro 223 e 73 colpi 9×21, il tutto regolarmente

detenuto e ritirato in via cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S.

Denunciate inoltre tre cittadine romene per atti osceni in luogo pubblico,

poiché sorprese ad esercitare la prostituzione in strada con abbigliamento

succinto, in prossimità di aree frequentate da minori, e 4 persone – tre

cittadini italiani e una nigeriana – sottoposti a controllo e trovati in

possesso, senza giustificato motivo, di un coltellino a scatto, di una

roncola, di un paio di forbici, di un martello di sicurezza frangi vetro e

un coltello a scatto.

I Carabinieri hanno poi denunciato due giovani italiani trovati in possesso

di 106 g di hashish e 410 euro e una 32enne trovata in possesso di documenti

personali falsi.

In serata, i Carabinieri hanno poi eseguito una serie di verifiche presso le

attività commerciali della zona, sanzionando, per un totale di circa 3.000

euro, il titolare di un ristorante per violazioni in materia di sicurezza

sul lavoro, la titolare di un bar per violazioni sulla tracciabilità dei

prodotti e il titolare di un ristorante per problematiche igienico sanitarie

e alimenti invasi da parassiti. Per quest’ultimo esercizio commerciale è

scattata anche la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e la sospensione

dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie.

Unitamente a personale del Gruppo Forestali di Roma, i Carabinieri della

Stazione Roma Quadraro hanno sanzionato i titolari di tre minimarket per la

violazione del divieto di commercializzazione di buste di plastica. Elevate,

in totale, sanzioni amministrative per 15.000 euro e sequestrate circa 46 kg

di buste in plastica.

I Carabinieri hanno poi sanzionato e segnalato alla Prefettura 4 giovani

trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, per uso

personale.

Un cittadino straniero, invece, è risultato irregolare sul territorio

nazionale e a suo carico è stata avviata procedura per l’espulsione dal

territorio nazionale.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno

identificato 221 persone e controllato 93 veicoli.

080924

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma