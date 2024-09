TRAVEL ON SET. ALL’OPEN DAY THOMAS MORE, ERMELINDA MATURO: RINGRAZIO LA PRESIDE GUCCIONE PER AVER DIMOSTRATO UNA SENSIBILITÀ STRAORDINARIA NEL COGLIERE QUESTA ESPERIENZA

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

Ieri 6 settembre si è tenuto il Travel on set accolta dalla Thomas More di Palermo. La Maturo indica le finalità del percorso di

si è tenuto Open day nel corso del quale Travel set ha presentato la sua offerta formativa rivolta ai ragazzi in eta scolare .

Ermelinda Maturo produttrice e organizzatrice ha infatti dichiarato nel corso dell’evento : Format unico nel suo genere a livello internazionale , certificato alla Bocconi e presentato a Cannes. Progetto a tempo indeterminato , dedicato ai bambini in età scolare , in grado di apprendere molto velocemente la formazione che proponiamo. Questo progetto sfocerà in una fiction che si produrrà di anno in anno.il progetto tende ad individuare talenti giovani per poi accostarli alle star di Hollywood. Siano comunque fiduciosi- conclude la produttrice – di riuscire ad allargare la platea che per il momento si riferisce alle scuole private, anche agli istituti pubblici. E’ un seminare per raccogliere in futuro.A cui la Preside non ha mancato di aggiungere la sua Opinione in merito:

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri studenti e a tutta la nostra comunità di giovani – ha detto la dirigente scolastica, Stefania Guccione – una formazione così completa e stimolante, che non solo li preparerà professionalmente, ma contribuirà anche alla loro crescita personale e culturale.”