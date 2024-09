Softball: Italia Campione d’Europa, 4-0 alla Gran Bretagna in finale

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Una Italia perfetta torna sul tetto d’Europa: Gran Bretagna battuta 4-0

L’Italia conquista il suo 13° oro grazie ad una partita perfetta dominata con Alice Nicolini in pedana e trascinata in attacco dalle mazze di Isabella Dayton e Mc Kenzie Barbara, autore anche di un fuoricampo.

Nella finale per il bronzo spunta il Regno dei Paesi Bassi, che ferma 8-2 la Repubblica Ceca.

L’Italia resta perfetta e sotto l’azzurro di Utrecht, sconfiggendo per 4-0 la Gran Bretagna nella partita conclusiva del Campionato Europeo di Softball, conquista il suo tredicesimo titolo continentale grazie ad una formidabile Alice Nicolini (7IP, 3H, BB, 2K) in pedana – coadiuvata dal solito muro difensivo – e alle battute di Isabella Dayton, Mc Kenzie Barbara ed Erika Piancastelli su tutte, capaci di mettere nei guai una generosissima Georgina Corrick che paga lo sforzo extra del mattino, dove è stata protagonista del 3-1 sul Regno dei Paesi Bassi.

L’azzurra Isabella Dayton eletta Player of the Tournament dall’organizzazione.

Tutti i dettagli:

Una Italia perfetta torna sul tetto d’Europa: Gran Bretagna battuta 4-0 – Federazione Italiana Baseball Softball

L’Italia conquista il suo 13° oro grazie ad una partita perfetta dominata con Alice Nicolini in pedana e trascinata in attacco dalle mazze di Isabella Dayton e Mc Kenzie Barbara, autore anche di un fuoricampo. Nella finale per il bronzo spunta il Regno dei Paesi Bassi, che ferma 8-2 la Repubblica Ceca.

http://www.fibs.it

[Immagine che contiene logo, cerchio, emblema, baseball Descrizione generata automaticamente] [Immagine che contiene Carattere, logo, Elementi grafici, simbolo Descrizione generata automaticamente]

Ufficio Stampa

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

http://www.fibs.it

P Please consider the environment before printing