(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Comune di Parma – foto notizia

Al via il percorso “Parma Telenti”.

Parma, 7 settembre 2024. Il Comune di Parma, attraverso l’Assessorato alle Comunità Giovanili, lancia il percorso “Parma Talenti”, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge Regionale per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna.

“Parma Talenti” nasce con l’intento di consolidare e coordinare le diverse progettualità già attive sul territorio, creando sinergie tra pubblico, privato, istituzioni accademiche e organizzazioni della società civile.

Il progetto si inserisce nel quadro della Legge Regionale n. 2 del 2023, che promuove lo sviluppo di un sistema economico e sociale sostenibile attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico, l’alta formazione e le politiche per il capitale umano.

L’iniziativa ha preso avvio ufficialmente ieri pomeriggio con un kick-off meeting, evento che ha riunito i principali stakeholder del territorio. L’incontro, che si è aperto con i saluti dell’Assessora alle Comunità Giovanili, Beatrice Aimi, e con l’intervento del Direttore Generale del Comune, Pasquale Criscuolo, è stato l’occasione per avviare una riflessione condivisa sul sistema territoriale dei talenti a Parma e per identificare le esigenze comuni e delineare una visione condivisa che guiderà le fasi successive del progetto, che si concluderà a giugno 2025.

Tre strumenti fondamentali, la piattaforma pubblico-privato per i talenti, il Welcome Kit e l’Agenda del Talento saranno i principali output del percorso partecipativo che “Parma Talenti” si propone di attivare. Attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati, questi strumenti raccoglieranno le istanze e le proposte emergenti, contribuendo a delineare una serie di iniziative concrete per valorizzare e trattenere i talenti nella città.

[http://allegati.comune.parma.it/firmaposta/firma2023-600×115.png]