COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – EMESSI DUE BANDI PER ASSUMERE QUATTRO NUOVI DIPENDENTI

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

LA PROVINCIA HA EMESSO DUE BANDI PER ASSUMERE QUATTRO NUOVI DIPENDENTI

APERTA LA SELEZIONE PER UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER TRE FIGURE AMMINISTRATIVE ED UN GEOMETRA

PERACCHINI: “SEGNALE IMPORTANTE NEL PROGRAMMA DI RISANAMENTO DELL’ENTE IN VISTA DELLE SFIDE FUTURE”

La Provincia della Spezia, a compensazione di una serie di pensionamenti e per completare gli organici in uffici strategico oggi in evidente carenza infrastrutturale, ha emesso due bandi per l’assunzione di quattro nuovi dipendenti.

Si tratta di una selezione pubblica per un incarico a tempo determinato per tre figure amministrative ed un geometra.

“L’attivazione di questi percorsi che nel nostro caso devono essere autorizzati dalla Commissione per la stabilità degli enti locali, è il segnale che certifica i risultati raggiunti nel programma di risanamento economico della Provincia che abbiamo preso in uno stato di pre dissesto finanziario e che oggi si avvia, concluso il complesso iter valutativo dei vari enti esaminatori, ad uscire da questa difficile condizione _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ L’assurda riforma del 2014 ha tolto risorse economiche alle Province, lasciando oneri e competenze, per questo in molti casi gli enti si sono avviati verso un dissesto formalizzato. Siamo riusciti, con anni di lavoro, ad evitarlo ed oggi possiamo anche iniziare a guardare al futuro, ricostruendo uffici e servizi che hanno subito carenze infrastrutturali gravissime. Prima dell’attuazione di questo programma di risanamento finanziario non era possibile recuperare i danni fatti dalla riforma che aveva svuotato gli uffici di personale, lasciando però il carico di lavoro sull’ente. Oggi, un passo alla volta, ricostruiamo una Provincia che ha competenza diretta, tra l’altro, su strade, scuole, trasporti, rifiuti, acqua, reti fognarie, ambiente, supporto agli enti locali e molti alti servizi primari. In ogni caso, anche a fronte della condizione di pre dissesto, siamo riusciti a vincere bandi, ottenere fondi e gestire progetti di messa in sicurezza di strade, ponti e scuole per milioni di euro, oltre a realizzare opere pubbliche innovative come il nuovo ponte sul Magra. Poter tornare ad assumere è un segnale importante nel programma di risanamento dell’ente in vista delle sfide future”

Nello specifico si tratta di una selezione pubblica per titoli ed esami è destinata all’ assunzione a tempo determinato di tre unità con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile e di un’unità con profilo professionale di istruttore tecnico (geometra)

Per il secondo caso è indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la assunzione di un’unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico (titolo di studio: -diploma di geometra) per la durata di 30 mesi eventualmente prorogabili, da destinare al Settore Amministrativo della Provincia della Spezia.

La graduatoria potrà essere utilizzata, nel rispetto della vigente normativa, per ulteriori assunzioni a tempo determinato secondo le necessità e le possibilità finanziarie dell’Ente.

La domanda di ammissione al concorso dovrà effettuarsi esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico del Reclutamento “InPA” al link https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione ed autenticazione attraverso i sistemi di Identità digitale (SPID; CIE; CNS; eIDAS) e compilando il format di candidatura. Sul sito della Provincia vi sono tutte le informazioni disponibili.

La Spezia 7 settembre 2024

——————————————

[cid:abf21655-2aa5-4ca9-a5ad-244c9c91bbd6]

Provincia della Spezia