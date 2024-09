(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Viabilità, dal 9 al 14 settembre chiuso un tratto di via

Stazione di Corbezzi

Da lunedì 9 a sabato 14 settembre, dalle 8 alle 18, in via Stazione di Corbezzi, nel tratto tra la

Porrettana e via di Casciano, saranno vietati il traffico e la sosta.

Il provvedimento è necessario per consentire il recupero e lo smaltimento di materiale terroso da

parte di una ditta.

Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di

soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dall’i lavori.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso e di indicazione del percorso alternativo e un

passaggio pedonale protetto.