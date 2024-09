(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 SANGIULIANO, CASO (M5S): “IL MINISTRO VA A CASA, MELONI STA INQUINANDO LE ISTITUZIONI”

ROMA, 6 settembre – “Le dimissioni del ministro Sangiuliano, dopo due anni disastrosi per il mondo della cultura, sono un atto dovuto. La cultura italiana è stata gestita da un ministro che si è distinto per arroganza, superficialità e incompetenza, tra scandali come il caso Sgarbi e affermazioni imbarazzanti come ‘Times Square è a Londra’ e ‘Colombo seguì le indicazioni di Galileo’. A questo si aggiunge l’ultima, vergognosa vicenda con l’imprenditrice Boccia. In questi due anni il mondo della cultura ed i suoi lavoratori sono stati abbandonati da Sangiuliano, che non è il solo impresentabile. Anche la Santanchè e Delmastro dovrebbero fare lo stesso. Tuttavia, la vera responsabile di questo disastro etico, politico e morale è Giorgia Meloni”.

Così il deputato Antonio Caso, capogruppo M5S in Commissione Cultura alla Camera.

