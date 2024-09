Sabato e domenica la settima giornata della poule salvezza di serie A baseball

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 La poule salvezza è arrivata alla settima giornata, per alcune formazioni è l’ultima possibilità per evitare i playout che di disputeranno nei fine settimana 14-15 settembre, 21-22 settembre e 28-29 settembre. Un triangolare tra le ultime classificate dei tre gironi, dal quale uscirà il nome della squadra che si garantisce la salvezza in serie A e delle due compagini che retrocederanno nella serie B 2025.

Il clou di questo fine settimana si gioca domenica al centro sportivo Pilastro di Bologna e metterà di fronte gli Athletics e il Godo. La formazione di casa ha l’obbligo di conquistare due successi per lasciare ai romagnoli l’ultimo posto. Al Godo, al contrario, basterà una vittoria per rimanere in categoria. Turno casalingo per il Padule Sesto Fiorentino che si misura con la regina del girone F Camec Collecchio, al tappeto solo una volta. I toscani devono superare gli emiliani e vedere quello che succede sugli altri campi, a Modena e Anzio. Nel girone H quasi disperata la situazione del Campidonico Torino, chiamato a fare il pieno contro il Settimo Torinese.

Il programma della settima giornata di poule salvezza

GIR. F: sabato Padule Sesto Fiorentino-Camec Collecchio, Comcor Modena-Catalana Alghero; domenica Lions Dolphins Nettuno-Lupi Auto Fiorentina. Riposa: Cagliari.

GIR. G: sabato Gereon Ronchi dei Legionari-Itas Mutua Rovigo, Padova-New Rimini; domenica Athletics Bologna-Godo. Riposa: Tecnovap Verona.

GIR. H: sabato Codogno-Farma Crocetta; domenica Poviglio-Tecnograniti Senago, Ciemme Oltretorrente-Milano, Settimo-Campidonico Torino.

LE CLASSIFICHE

Gir. F: Camec Collecchio (7-1), .875; Comcor Modena (7-3), .700; Lupi Fiorentina e Cagliari (6-4) .600; Lions Dolphins Nettuno e Catalana (3-7), .300; Padule (2-8), .200.

Gir. G: Padova (8-2), .800; ; Ronchi (6-4), .600; Itas Mutua Rovigo (5-3), .625; Tecnovap Verona (6-6), .500; New Rimini (4-4), .500; Godo (3-7), 700; Athletics Bologna (2-8), .200.

Gir. H: Codogno (9-3), .750; Farma Crocetta (7-4), .636; Platform TMC Poviglio (7-5), .583; Milano 1946 (6-6), .500; Tecnograniti Senago (5-6), .454; Ciemme Oltretorrente e Settimo (5-7), .416; Campidonico Torino (3-9), .250.

RECUPERI: mercoledì 11 settembre New Rimini-Itas Rovigo; sabato 15 settembre Cagliari-Camec Collecchio. Da fissare: gara2 Tecnograniti Senago-Farma Crocetta.

Nella foto il ricevitore degli Athletics Bologna, Mattia Pancellini (Photo Bass)