REMIND: Venerdì 6 settembre inaugurazione della 95ª Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”

Venerdì 6 settembre, alle ore 20,00

Piazzale Don G. Marro – San Rocco Castagnaretta – Cuneo

per l’inaugurazione della

95ª Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”

Cuneo – San Rocco Castagnaretta 6 -8 settembre 2024

La cerimonia inaugurale della Manifestazione sarà seguita, come ormai consolidata tradizione, da un evento aperto alle autorità e al pubblico presente, che prevede degustazioni gratuite di piatti tipici realizzati con i prodotti ortofrutticoli di eccellenza oggetto della manifestazione. In accordo con il locale Comitato di San Sereno (organizzatore dell’omonima Sagra e prezioso partner del Comune di Cuneo per gli aspetti organizzativi della Mostra Ortofrutticola), per l’edizione 2024 si è deciso di puntare su un piatto della tradizione contadina piemontese, la “supa mitonà”, una zuppa sostanziosa, saporita e dalle numerose varianti, che nella sua idea originale rappresentava una gustosa soluzione per non sprecare il pane raffermo. Il pubblico presente la potrà gustare nella particolare ricetta elaborata con estro e fantasia dalle instancabili “signore di San Rocco”, che da anni con maestria si occupano degli aspetti gastronomici della Mostra Ortofrutticola e della Sagra di San Sereno.

