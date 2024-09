modifiche ala parcheggio FTM di via Dogana a Trento

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Modifiche ai parcheggi della ferrovia Trento Malé Mezzana

Si informa che a partire dal 1° luglio 2024 la disponibilità di posti auto nel parcheggio di via Dogana è

stata ridotta causa lavori di riqualificazione della stazione di Piazza Dante e delle aree limitrofe, che

interesseranno anche l’area antistante la stazione FTM, con la realizzazione dei nuovi stalli di fermata

degli autobus.

Il giorno 10 settembre 2024 verrà effettuato lo spostamento delle stanghe di accesso del parcheggio FTM

da via Dogana a via Segantini; ci scusiamo per gli eventuali disagi.

Nuovo accesso al parcheggio FTM

Dal giorno 11 settembre 2024 il nuovo accesso sarà in via Segantini come da immagine seguente.

