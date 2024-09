(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

FORZA ITALIA: TASSINARI (FI), "GRANDE ORGOGLIO OSPITARE FESTA AZZURRA LIBERTÀ QUI IN EMILIA – ROMAGNA, REGIONE CHE MERITA CAMBIAMENTO"

*È un grande orgoglio ospitare la festa Azzurra Libertà in Emilia – Romagna. È un qualcosa di incredibile per me, un’emozione pazzesca e sono veramente felice di essere qui soprattutto in questo momento in cui diamo l’avvio alla campagna elettorale dell’Emilia – Romagna. Si affronteranno nell’arco di questa 3 giorni tanti temi a livello nazionale e a livello regionale. Questa è una Regione bellissima, che merita un cambiamento e merita di uscire da questa cristallizzazione di governo di sinistra del quale siamo stanchi. Vogliamo svoltare, la Regione lo merita perché ha tutto: mare, montagna, collina, abbiamo il Po, abbiamo veramente tantissimo e siamo un popolo con una grande propensione per il lavoro, l’impresa, la solidarietà, il vivere civile e il senso della libertà e dell’essere liberali, che connota anche Forza Italia. C’è voglia di avere sempre più Forza Italia in questa Regione per migliorare le condizioni di vita a 360° in questo territorio”. Così l’On. Rosaria Tassinari, deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia – Romagna, nel suo intervento alla Festa Nazionale di Forza Italia Giovani a Bellaria, Azzurra Libertà – Sognare in Grande.

