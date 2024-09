Aun 06 set. 024 (pag 2)

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 *Residenze artistiche: a Perugia incontro nazionale dal 10 all’11 settembre*

(aun) – Perugia 6 set. 024 – Rappresentano un elemento di novità e

innovazione nel sistema italiano dello spettacolo dal vivo le residenze

artistiche, che ora, dopo anni di lavoro per l’avvio di processi culturali

anche attraverso laboratori ed attività, mettono sul tavolo tutto ciò che è

stato fatto per proiettarsi verso il futuro: ha per titolo le Residenze

del futuro/Il futuro delle residenze, la due giorni di rilevanza nazionale

in programma dal 10 e all’11 settembre a partire dalle 10,30,

all’Auditorium di San Francesco al Prato di Perugia.

L’evento, organizzato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale

Spettacolo, dalla Regione Umbria, con il patrocinio del Comune di Perugia,

in collaborazione con le residenze artistiche umbre, C.U.R.A. e Home/Dance

Gallery, sarà l’occasione per avviare un confronto tra le residenze

artistiche italiane e per discutere del presente e del futuro dei luoghi di

creazione artistica.

Nel corso delle due giornate, che vedrà la presenza dell’assessore alla

Cultura della Regione Umbria Paola Agabiti e dei rappresentanti del

Ministero della Cultura, del Comune di Perugia e di Federvivo, oltre agli

elementi di novità e di innovazione che le residenze rappresentano nel

sistema dello spettacolo dal vivo, sono previsti dei laboratori e un

confronto per

creare nuove pratiche, nuove alleanze, nuovi format, nuovi scenari in

Italia e all’estero.

*//in allegato la locandina*