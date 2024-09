(ARC) Turismo:Bini, Easy Fish spinge stagione settembrina Lignano Sabbiadoro

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Lignano Sabbiadoro, 6 set – “Eventi come Easy Fish supportano

le presenze turistiche di Lignano Sabbiadoro e arricchiscono la

stagione settembrina, sfruttando una location sulla spiaggia

molto bella in attesa del ripristino della Terrazza a Mare”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attivit? produttive e

Turismo Sergio Emidio Bini all’inaugurazione del Festival del

pesce dell’Alto Adriatico, che si ? tenuta stasera al Beach

Village a ridosso dell’ufficio spiaggia 7.

La rassegna gastronomica, che vede la partecipazione di

eccellenti chef del Friuli Venezia Giulia, ? guidata dal

giornalista, gastronomo e produttore televisivo Fabrizio Nonis:

“Un amico e un grande professionista che ci sta dando una mano

preziosa”, ha rilevato Bini che ha auspicato “il lavoro comune di

tutti e il remare dalla stessa parte per sostenere il turismo in

Friuli Venezia Giulia e di una localit? splendida come Lignano”.

All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il ministro

per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sindaco Laura

Giorgi e personalit? note del mondo del food come Giusina

Battaglia e Daniel Canzian.

