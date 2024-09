(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Un tuffo nel medioevo con Salamarzana a Fucecchio, presentazione venerdì 6

Scritto da Sara Ghilardi, giovedì 5 settembre 2024

Fucecchio si cala nelle atmosfere medievali per la quindicesima edizione

Salamarzana in programma sabato 7 e domenica 8 settembre nel centro storico

di Fucecchio. La presentazione è prevista venerdì 6 settembre alle 13:00,

in Palazzo Strozzi Sacrati, sala Pegaso, piazza Duomo 10, a Firenze.

Saranno presenti il presidente Eugenio Giani, la sindaca di Fucecchio Emma

Donnini e gli organizzatori.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

