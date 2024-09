Tutto pronto per la Notte Bianca 2024 Città di Cassano All’Ionio. Ospiti internazionali, danza, cortei, luminarie, laser show, dance circus. Grande attesa per Pablo Reyes dei Gipsy Kings, Gino Fastidio e le Celebrity Stars Show.

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

*OSPITI INTERNAZIONALI PER LA NOTTE BIANCA 2024 CITTÀ DI CASSANO ALL'IONIO:

PABLO REYES E I GIPSY KINGS FESTEGGERANNO A CASSANO I 35 ANNI DI BAMBOLEO.*

*TUTTO PRONTO PER IL GRANDE EVENTO DI **SABATO 7 SETTEMBRE**. TANTE LE

INIZIATIVE IN PROGRAMMA: ESIBIZIONI DI DANZA, KARATE, CORTEI STORICI,

LUMINARIE, LASER SHOW, CIRCUS DANCE, DJ SET, GINO FASTIDIO, CELEBRITY STARS

SHOW E TANTO ALTRO!*

Chi, almeno una volta nella sua vita, non ha canticchiato il ritornello

“Bamboleio, bamboleia / Porque mi vida yo la prefiero vivir así” oppure

l’intro di “Djobi Djoba / Cada día yo te quiero más?” Sono questi i refrain

di due dei successi mondiali che Pablo Reyes e i Gipsy Kings eseguiranno,

insieme a tanti altri pezzi, sabato sera a Cassano All’Ionio nel corso

della Notte Bianca 2024.

Il momento più importante della serata, infatti, sarà rappresentato dal

concerto del gruppo internazionale che ha riscosso successi in tutto il

mondo.

A darne l’annuncio, a nome dell’intera amministrazione comunale, è stato il

sindaco Giovanni Papasso che ha spiegato come «per tutti gli spettatori e

per i tanti turisti presenti ancora a Cassano Sibari è pronto un grande ed

entusiasmante viaggio nella storia della musica nel corso del quale sarà

possibile ascoltare le hit della più coinvolgente tradizione gitana da

“Bamboleo” a “Djobi Djoba”, da “Un amor” a “La quiero” comprese le

amatissime cover italiane ed internazionali di “Volare”, “My Way”, “Hotel

California”e molte altre ancora”. Proprio il concerto cassanese sarà

l’occasione per festeggiare i 35 anni della hit “Bamboleo”.

Ma la Notte Bianca di sabato 7 settembre sarà un crescendo di spettacoli e

attrazioni che coinvolgeranno i grandi ma anche i piccini. Si inizierà alle

20:30 in Piazza Matteotti dove il sindaco Papasso e l’amministrazione

comunale apriranno, come da tradizione, la Notte Bianca cassanese. A

seguire, subito, le esibizioni danza, karate, e la presentazione della

squadra Cassano Sybaris e Nova Volley. Alle 21:30 partirà su Corso

Garibaldi il corteo storico con gli sbandieratori, i falconieri, artisti di

strada, spettacoli del fuoco, dame, cavalieri, streetband, luminarie

artistiche, attrazioni per bambini (tante), musica dal vivo e street food.

Alle ore 22:00, invece, appuntamento nel teatro comunale per un Omaggio a

Morricone. Un’ora dopo, in Piazza Pertini, via alla performance comica di

Gino Fastidio col suo immancabile tastierino robotronico da Mad in Italy e

Made in Sud che farà indubbiamente divertire il suo vasto pubblico.

Il clou sarà a mezzanotte. Si comincerà con il Music Laser show e lo

spettacolo pirotecnico per poi lanciare sul palco Pablo of Gipsy King. A

seguire, ancora, direttamente da Tale e Quale show arriveranno sul palco

cassanese le “Celebrity Stars”, uno straordinario spettacolo sulle icone

mondiali femminili della musica pop e commerciale. Un repertorio dance

medley con tutte le migliori hit pop; a partire dagli anni ’80’, alla dance

degli anni ’90 fino alle canzoni di successo del nuovo millennio per

scatenarsi sui successi di alcune delle icone mondiali internazionali come:

Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Jennifer Lopez, Britney Spears, Spice

Girls, SIA, Dua Lipa… e tante altre star italiane e internazionali.

A chiudere, come da tradizione, il dj-set per far ballare tutti fino

all’alba.

“Ancora una volta – ha commentato in chiusura il sindaco Papasso – sarà una

serata da vivere, da ascoltare e da ballare per divertirsi insieme grandi e

piccini. Vi aspettiamo numerosi come sempre e vi consigliamo di seguire gli