Roma, Campidoglio: Ztl, in corso da tempo un’interlocuzione proficua con Arpa e Regione Lazio per confermare il quadro attuale – senza dunque attivare il previsto divieto di ingresso agli euro 4 diesel

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

In riferimento a notizie di stampa riguardanti il divieto di ingresso nella Ztl Fascia Verde ai veicoli più inquinanti, si precisa che è in corso da tempo un’interlocuzione proficua con Arpa e Regione Lazio per confermare il quadro attuale – senza dunque attivare il previsto divieto di ingresso agli euro 4 diesel – alla luce dei dati positivi circa la presenza, in flessione negli ultimi tempi, di No2 e Pm10.

Roma Capitale, così come accaduto anche lo scorso anno, sta lavorando insieme alla Regione Lazio a una deroga ai divieti imposti dal Piano Regionale della Qualità dell’Aria (DCR Lazio n. 8 del 5 /10/2022) sulla base dei dati e del complesso delle azioni mitigative dell’inquinamento messe in campo a partire dalla modulazione degli orari degli impianti di riscaldamento e dei progressi sul fronte della forestazione urbana.

Il Campidoglio è fiducioso sull’esito positivo di queste interlocuzioni.