Francia, Bergamini: “Congratulazioni a Barnier, figura di prestigio”

“Congratulazioni a Michel Barnier, nominato Primo Ministro della Francia da Emmanuel Macron. Barnier è una figura di indubbio prestigio, con una grande esperienza in campo europeo maturata nei suoi ripetuti mandati alla Commissione, dove ha gestito il complesso dossier della Brexit. Assume un compito molto difficile, in un Paese lacerato da profonde frammentazioni politiche, ma saprà contrapporre alle criticità il suo profondo senso dello Stato”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia e Responsabile Dipartimento Esteri del partito.

