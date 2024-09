COMUNICATO STAMPA – Gli eventi del fine settimana a Figline e Incisa: cosa fare il 7 e l’8 settembre

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

settembre

* Tre gli appuntamenti in programma, organizzati da varie realtà del

territorio con il patrocinio del Comune*

*Tris di eventi* in programma *questo fine settimana* a Figline e Incisa

Valdarno, organizzati da varie realtà del territorio con il patrocinio del

Comune.

Si parte *sabato 7 alle 18:30 quando al Circolo Arci di Restone* è in

programma una serata di cibo e musica, con partenza alle 18,30 con

aperitivo e cena con dj set (costo 20 euro per menu completo, da aperitivo

a dolce). Sul palco si alterneranno *Mimi* (ore 22.30),* Fitza* (23), *Cherry

Bombs Pink Rock* (23.30), *Leo Max Dj* (00:30-1). *Per info e prenotazioni

*Gli eventi proseguono domenica 8 settembre a partire dalle 9, con la

rievocazione della Festa del Perdono di San Donato in Avane, che si

svolgeva tradizionalmente la seconda domenica di settembre. *Si inizia con

la passeggiata nell’Area Mineraria fino a raggiungere il centro del paese

di San Donato in Avane, per poi passare all’inaugurazione dei cartelli

indicatori posti sulle strade interrotte dalle quali si accedeva al borgo

(11.30), al pranzo Sociale nel resede del piazzale del Centro Cottura CAMST

nella zona industriale di Bomba (12.45; prenotazioni ai numeri 347

15.30) . Sarà possibile, inoltre, visionare una mostra fotografica a tema.

Gli eventi sono organizzati dall’associazione Culturale San Donato in

Avane, con il patrocinio dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e

Cavriglia.

*Domenica 8 alle 19 invece è prevista la partita di calcetto

*scapoli-ammogliati

organizzata da S.M.S. Poggio alla Croce.

Per tutti gli eventi a Figline e Incisa si rimanda al calendario presente

sul sito del Comune.

