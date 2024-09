Com Stampa Cgil Padova: “Sabato 7 Settembre, alle 10.30, incontro alla Camera del Lavoro di Padova con una delegazione di sindacalisti serbi del settore pubblico”

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 *Comunicato Stampa*

*Sabato 7 settembre, delegazione di sindacalisti serbi in visita alla

Camera del Lavoro di Padova*

“Un incontro che nasce nell’ottica del confronto e della reciproca

conoscenza con l’obiettivo di approfondire le tematiche sulle politiche

dedicate ai servizi pubblici e sulle condizioni di lavoratrici e lavoratori

che operano, in particolare, negli enti locali e nei servizi dedicati

all’igiene ambientale”. È così che il Segretario Confederale della Cgil di

Padova, Alioune Badara Diop, e la Segretaria della Fp Cgil Padova,

Alessandra Stivali, presentano l’incontro che si terrà sabato 7 settembre,

alle 10 e 30, presso la Sala Maccato nella Camera del Lavoro di Padova (via

Longhin 117) a cui parteciperà una delegazione di 20/30 dirigenti e

funzionari serbi del sindacato dei pubblici dipendenti provenienti da Novi

Sad.

Un incontro organizzato dalla FP Cgil Padova – la categoria padovana della

Cgil che segue, per l’appunto, i dipendenti pubblici – che nasce dalla

volontà di guardare le esperienze del settore anche negli altri Paesi

partendo proprio dalla necessità di intrecciare relazioni con chi vi svolge

l’attività sindacale. L’occasione, dunque, per conoscere quali sono le

problematiche comuni e quelle particolari del settore pubblico, le pratiche

e le soluzioni adottate e le possibili battaglie future da condurre

insieme.