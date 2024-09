(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Clima. Bonelli: Italia in ginocchio da Nord a Sud, ma crisi climatica non è

una priorità del governo Meloni, si dichiari lo stato di emergenza

climatica

“I nubifragi che stanno devastando il Nord Italia, con ponti crollati,

evacuazioni e una persona dispersa, sono l’ennesima prova che l’Italia è

diventata un hub climatico. Quanto accade in Piemonte e Lombardia richiama

le drammatiche immagini della scorsa settimana in Campania. È una

situazione gravissima, eppure il governo Meloni resta immobile. Mentre il

Nord è colpito da nubifragi, il Sud ha sofferto una siccità senza

precedenti: in Sicilia si è perso il 70% della produzione cerealicola e il

45% delle coltivazioni arboree, mentre in Puglia la produzione di olive è

calata del 50%. Questo è il prezzo della crisi climatica che il

Governo Meloni non vuole affrontare.”

Così in una nota il deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde

Angelo Bonelli, che aggiunge:

“Da mesi chiediamo alla presidente del Consiglio di affrontare la crisi

climatica con politiche efficaci e in linea con le direttive scientifiche

internazionali. Invece, il governo ha sabotato le politiche di difesa del

clima,come nel caso della legge sulla natura in Europa. È inaccettabile che

si trovino miliardi per il ponte sullo Stretto di Messina mentre il Paese

crolla sotto l’urgenza climatica. Dalla siccità alle alluvioni, gli eventi

estremi sono la conseguenza diretta di questa crisi. Serve subito lo stato

di emergenza e misure concrete per evitare il collasso del nostro Paese. Il

tempo delle parole è finito, il governo Meloni deve agire”, conclude.

