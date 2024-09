(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 CENTO, PELLEGRINO (FDI): SOLIDARIETA’ A CONSIGLIERE CALDARONE

“Voglio esprimere solidarietà, come politico e come donna, a Francesca Caldarone, consigliere comunale di Cento e responsabile provinciale per Fratelli d’Italia del Dipartimento tutela Vittime, oggetto nelle ultime settimane di vergognose offese sessiste e minacce alla sua persona ed ai suoi familiari. Come nella più consueta delle pagine del femminismo della gauche caviar, nessuna parola di sostegno è arrivata dalla sinistra, né tantomeno dal sindaco Accorsi, che avrebbe dovuto schierarsi doverosamente dalla parte della giustizia e del rispetto dei diritti, a maggior ragione se gran parte di quelle gravi offese proviene proprio da commenti scritti sulla sua pagina istituzionale. Il doppiopesismo del Partito Democratico si vede anche a Cento e non è assolutamente più concepibile, visto che rimane impassibile e perciò quasi giustifica l’odio cieco verso una donna, una madre e una rappresentante delle istituzioni, da sempre distintasi per il duro lavoro e l’etica messi in campo.

Forza Francesca, questa violenza gratuita non ci fermerà!”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale per il partito del dipartimento tutela Vittime.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica