(ARC) Salute: Riccardi, serve coraggio per riorganizzare il sistema

5 Settembre 2024

L'assessore è intervenuto a Gemona al convegno dedicato alla

situazione sanitaria in regione

Gemona del Friuli, 5 set – “Quello del Friuli Venezia Giulia ?

un impianto organizzativo sanitario che ha ottenuto conquiste

straordinarie nei campi della ricerca e della tecnologia, ma

continua a faticare nelle situazioni ordinarie. Questo perch?

negli ultimi 30 anni non sono stati attuati gli interventi

necessari per restare al passo dell’evoluzione demografica e dei

mutati bisogni di salute della popolazione. ? improcrastinabile

mostrare il coraggio di modificare queste dinamiche, prendendo

decisioni che consentano di migliorare i livelli essenziali di

assistenza, l’appropriatezza delle cure e le condizioni in cui il

personale sanitario si trova a operare”.

Cos? l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ?

intervenuto questa sera al convegno, organizzato a Gemona del

Friuli da PrimaCassa Fvg, intitolato “Sanit?: pensare alla salute

quando si sta bene”.

Assieme agli altri relatori Silvio Brusaferro (gi? presidente

dell’Istituto superiore della Sanit?), Marco Bertoli (direttore

del Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale in

Asufc), Alvisa Palese (presidente della Conferenza permanente dei

corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie)

e Olga Vriz (responsabile presso il centro di Cardiologia e

Medicina dello sport all’ospedale di San Daniele del Friuli),

l’assessore ha tracciato lo scenario della situazione sanitaria

in regione, focalizzandosi in particolare su come l’intero

sistema ? chiamato a rispondere a un contesto sociale molto

diverso rispetto agli scorsi decenni.

“A fronte di un’aspettativa di vita che nel tempo ? costantemente

cresciuta, e con essa il progressivo invecchiamento della

popolazione, non si pu? non tenere in considerazione come la

domanda di assistenza sanitaria abbracci sempre di pi? l’elemento

della cronicit? e dell’integrazione sociosanitaria – ha osservato

Riccardi – . ? il capitale umano l’elemento fondamentale da cui

deve partire il processo di cambiamento. In questo contesto, la

Regione partecipa alla ricostruzione del sistema, consapevole che

le scelte prese oggi produrranno risultati nel lungo periodo”.

“Non chiuderemo alcun ospedale del territorio – ha aggiunto il

rappresentante dell’Esecutivo regionale – ma non si pu? negare la

necessit? di destinare le strutture di rete, specie se a breve

distanza l’una dall’altra, a specializzazioni differenti”.

