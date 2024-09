AIR SERBIA CONTINUERÀ I COLLEGAMENTIPER MOSTAR NEL 2025

Air Serbia e l’aeroporto di Mostar hanno prolungato la loro collaborazione per un altro anno, in base alla quale la compagnia aerea di bandiera continuerà a volare tra Belgrado e Mostar fino a ottobre 2025. Air Serbia opera collegamenti per questa famosa città della Bosnia ed Erzegovina tre volte a settimana, il lunedì, venerdì e domenica. La durata del volo è di circa 50 minuti.”Abbiamo istituito il servizio diretto tra Belgrado e Mostar il 15 aprile 2024, dopo una pausa durata 30 anni. Nei primi tre mesi di operazioni abbiamo registrato un’ottima occupazione delle cabine, con oltre 6.000 passeggeri che hanno volato tra le due città. Luglio ha registrato il maggior numero di passeggeri su questa rotta, con un coefficiente di riempimento molto elevato. Ciò indica che i voli diretti tra Belgrado e Mostar sono di eccezionale importanza per i nostri passeggeri. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione per mantenere il traffico aereo di linea su questa rotta”, ha affermato Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia”.La direzione dell’aeroporto di Mostar, guidata dal Direttore Marko Đuzel e dall’Executive Director Ibrica Berberović, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dalla nuova rotta aerea tra Mostar e Belgrado e ha ringraziato ancora una volta la compagnia aerea nazionale Air Serbia.”Sosteniamo pienamente la continuazione dei voli nell’orario invernale, che garantisce la sostenibilità di questa rotta in futuro. I voli durante questo periodo dell’anno sono molto importanti poiché uomini d’affari, turisti e altri passeggeri potranno così volare a Mostar via Belgrado, nonché verso tutto il mondo. Vogliamo sottolineare che i cittadini di Mostar hanno reagito molto positivamente all’inizio di questo servizio perché Air Serbia offre buoni collegamenti aerei da Mostar, via Belgrado, verso Parigi, Düsseldorf, Zurigo, Amsterdam, Oslo, Barcellona, Copenaghen, Larnaca, Stoccolma , Praga, Milano, Roma, Francoforte, Istanbul, Venezia, Bologna, Bucarest, Cracovia, Vienna, Budapest, Hannover, Stoccarda, Amburgo, Norimberga, Bruxelles, Lione e molte altre città. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di una collaborazione duratura”, hanno affermato il Direttore Marko Đuzel e dall’Executive Director Ibrica Berberović.



La compagnia aerea nazionale serba vola verso 17 città nei paesi dell’ex Jugoslavia.Ulteriori informazioni sulle attività della compagnia aerea nazionale serba sono disponibili sulla pagina web Air Serbia Media Centre. A proposito di Air Serbia



Air Serbia è l’orgoglioso successore della compagnia aerea Aeroput, fondata il 17 giugno 1927. La compagnia si colloca all’ottavo posto nella lista delle più antiche compagnie aeree ancora operative al mondo. Air Serbia opera dal 26 ottobre 2013 con il suo nome attuale e, con il nuovo nome e la nuova identità, offre un nuovo concetto di comfort di volo attraverso la sua rete in crescita. Nel traffico passeggeri e merci, Air Serbia serve oltre 80 destinazioni di linea, stagionali e charter in Europa, Mediterraneo, Nord America e Asia. La flotta di Air Serbia è attualmente composta da aerei a fusoliera larga Airbus A330-200, aerei a fusoliera stretta della famiglia Airbus A320, nonché aerei turboelica ATR 72-600 per voli regionali. Oltre all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, Air Serbia vola anche dall’aeroporto Niš Costantino il Grande e dall’aeroporto internazionale “Morava”, vicino a Kraljevo.