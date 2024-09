(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 SALUTE. LA SALANDRA (FDI), BENE GEMMATO CHE RIBADISCE SOSTEGNO ALLA SANITÀ PUBBLICA

“Ringrazio il Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato per l’instancabile attenzione nei confronti della sanità pubblica e per aver specificato per l’ennesima volta che il Governo Meloni ha stanziato maggiori risorse per il diritto alla salute rispetto a tutti i Governi precedenti, eletti o tecnici, persino rispetto al periodo Covid. Le bufale di chi vuole il centrodestra non a favore della sanità pubblica, spesso per coprire le défaillance, per non dire i disastri, dei governi regionali a guida centrosinistra ancora una volta sono smentite dai fatti: nessun taglio del Governo. Noi siamo per la sanità pubblica: Schlein ed Emiliano guardassero con obiettività le loro magagne”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati