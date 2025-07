(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 DL INFRASTRUTTURE, BOSCAINI (FI): “CODICE CONTRATTI, SEMPLIFICAIZONE, STRADE E FERROVIE: COSÌ MODERNIZZIAMO IL PAESE”

“Con questa legge segniamo un importante tappa verso il miglioramento e la modernizzazione delle infrastrutture nel nostro Paese, con beneficio in termini di sostenibilità ambientale, inclusività e sicurezza per i cittadini”. Lo ha detto durante la dichiarazione di voto di oggi alla Camera la deputata di Fi Paola Boscaini

Boscaini poi si è soffermata sugli aspetti più rilevanti della riforma e sui quali Forza Italia ha presentato o sottoscritto emendamenti: dalle modifiche al Codice dei Contratti alla semplificazione delle procedure, fino alla sistemazione dei tratti stradali pericolosi e dei tratti ferroviari.

“Vengono apportate diverse modifiche al Codice dei Contratti attraverso l’introduzione di norme che semplificano l’affidamento e controllano l’esecuzione dei contratti pubblici, tutelando risorse e affidando il sistema a regole trasparenti, utili a bloccare sprechi e corruzione” ha detto Boscaini. La quale poi ha ricordato due emendamenti di Fi: il primo “rafforza l’attività di monitoraggio delle opere incompiute, istituendo al Ministero delle infrastrutture un tavolo tecnico con il compito di fissare i criteri per l’individuazione delle opere incompiute da realizzare”; il secondo “stanzia 10 milioni di euro per il 2026 per il completamento degli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali”.

Boscaini definisce il provvedimento legislativo “una risposta concreta agli impegni del PNRR e dei fondi UE per infrastrutture e trasporti” e un passo “verso un’Italia più moderna e interconnessa”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma