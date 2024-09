(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Potenza, 4 settembre 2024

Latronico: assunzione di 85 Oss nell’Aor San Carlo di Potenza

Questa mattina, nell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, sono stati firmati i contratti di 85 Oss (operatori socio sanitari) attinti dalla graduatoria relativa al concorso unico regionale. Nel dettaglio, i nuovi inserimenti riguardano 54 il San Carlo del capoluogo lucano, 14 l’ospedale di Melfi, 5 Pescopagano, 3 Villa d’Agri, 9 Lagonegro. Si tratta di una figura professionale sempre più cruciale all’interno di un sistema sanitario che richiede costantemente interventi a livello di organico per rispondere meglio alle esigenze dell’utenza.

Ai neo assunti porge i propri auguri l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, intervenuto all’incontro di oggi: “Giovani donne e uomini che – dice l’assessore – sapranno portare un valore aggiunto al comparto, contribuendo a creare un ambiente ospedaliero più accogliente e rassicurante per i pazienti. Investire nei giovani Oss significa anche investire nel futuro del sistema sanitario. Il loro è un compito non solo strettamente professionale, perché sono convinto – prosegue Latronico – che si riveleranno linfa vitale per accrescere il livello di umanizzazione dell’intero processo di cura e assistenza, inserendosi nel solco di quello che considero un mantra, una linea guida: il benessere, anche e soprattutto nella sanità, si costruisce con l’apporto di tutti”.