HALLISSEY-BALNEARI: PROROGA, L’ENNESIMO SCANDALO

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 “La proroga delle concessioni balneari al 2027 è uno scandalo: l’ennesimo,

fastidiosissimo regalo del Governo alla corporazione dei balneari. Gli

concedono altri anni, senza affrontare la questione dei canoni ridicoli

che pagano, né quella dei prezzi folli applicati. Gli italiani rimarranno

sequestrati per altri anni, costretti a pagare per fare un banalissimo

bagno. Siamo certi che i balneari non faranno altri scioperi dopo questo

regalo. Noi continueremo con le nostre proteste. È arrivato il momento di

restituire le spiagge ai cittadini.”

Lo dichiara in una nota Matteo Hallissey-Segretario Radicali Italiani

