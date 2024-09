(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 04/09/2024

Consiglio | ore 17:01

Incontro tra presidenti nel Landhaus tirolese

I presidenti dei Consigli provinciali di Tirolo, Alto Adige e Trentino si sono confrontati sui prossimi appuntamenti relativi alla Seduta congiunta del 2025. Il pres. Schuler: “L’appuntamento sarà l’11 e 12 giugno a Merano”.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/incontro-tra-presidenti-nel-landhaus-tirolese)

Consiglio | ore 10:52

PROMEMORIA – GIORNATA dell’AUTONOMIA: DOMANI la Presentazione del volume “Arte nel Consiglio della provincia autonoma di Bolzano”

In Consiglio provinciale si trova una collezione che comprende più di 100 opere d’arte, oltre ad affreschi e vetri di Murano: questo prezioso patrimonio artistico è stato studiato e catalogato in un volume che verrà presentato DOMANI, giovedì 5 settembre, alle ore 11.00 in Consiglio provinciale.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/promemoria-giornata-dell-autonomia-domani-la-presentazione-del-volume-arte-nel-consiglio-della-provincia-autonoma-di-bolzano)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/ceUNpC4S_K6O6_vefeDygos-7koQ59XflveZV7J-z_xTIc0zLvUWukTfpPeUdBqN4y3xOAdQEXC9iQRb_rjM0vUC7c8bQCZ3dk3DHF6ND_mzegLQ0X6ojpGSoiScLEPKhYs7rIgysKMmfm4XpMumizm3yuIrXpjjJ72mTyNcDJp0Z1PamH7KYhediNNNBTrktmHpX9GzNk7XcXbBayQ4HmlTgh87i7bY4v2w2vKNnWpataE) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/vKSHyGWbbvP64FRO-zdx8QRACpayevjQi7u3AtoS6SVj8d71mqKD356vy1SVnV5yUXmmEUQBQFSUjiIqQY7Hh6BiV9Af69Dk9DYgPAmw5hjhixre_jIn5XYrNhPOp4Wh-Yv-hzXrJE5FPqD4zq5AGMnuBfzgCVVbDKo3s50WgFBojxMJspR9IDyAJp7LRvatJfbx3X-xq_-eKRaQRY4DH7yeV8RlxkaJ64D7mPs5oG4s2W-mk7qfKlbtE_PNOIWiQIDhs4noNY2_vis)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.