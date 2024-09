Comunicato stampa: Antigua e Barbuda Art Week 2024: un viaggio a colori attraverso il patrimonio artistico delle isole gemelle

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Antigua e Barbuda Art Week 2024:

un viaggio a colori attraverso il patrimonio artistico delle isole gemelle

Photo Caption: Antigua e Barbuda Art Week presenterà le opere di Heather Doram, MFA, GCM, artista contemporanea di spicco di Antigua e Barbuda, attrice, attivista ed educatrice, nonché creatrice del costume nazionale di Antigua e Barbuda

(Photo courtesy: Antigua and Barbuda Tourism Authority)

Milano, 4 settembre 2024 – L’Antigua e Barbuda Tourism Authority annuncia la seconda edizione dell’Antigua e Barbuda Art Week 2024, che si svolgerà dal 27 novembre al 3 dicembre 2024. Una settimana dedicata all’arte che celebra la vivace scena creativa di Antigua e Barbuda, dai colori brillanti delle arti visive ai ritmi delle performance dal vivo, che attesta la destinazione come una vera gemma culturale nei Caraibi.

Il Ministro del Turismo di Antigua e Barbuda, l’Onorevole Charles Fernandez, ha dichiarato: “Art Week è una straordinaria opportunità per mettere in luce il talento e la creatività che fioriscono ad Antigua e Barbuda. Siamo felici di condividere la nostra cultura e la nostra varietà artistica con il mondo, creando uno spazio in cui i nostri artisti possano brillare e offrendo esperienze artistiche coinvolgenti ai nostri visitatori.”

Durante questa settimana speciale, i visitatori potranno ammirare le opere di artisti emergenti e affermati. Più di 20 talenti presenteranno le loro creazioni, mettendo in luce le capacità uniche del paese. Tra i partecipanti figurano: Heather Doram MFA GCM, Stephen Murphy, Gilly Gobinet, Kelly Hull, Vincent Pryce Zifah, Maritza Martin, Carol Gordon-Goodwin, Simone Gordon, Wakida Joseph, Anfrenette Joseph, Faye Edwards, Artsy Yaadie (Stacie Shaw), Zoë Carlton, Makŏ Williams, Candi Coates, Glenroy Aaron, Mark Brown, Emile Hill, Dylan Elias Phillips e Guava De Art. Anche i designer Garrett Argent Javan, Launesha Barnes e Odelia Deazle saranno protagonisti della settimana.

Heather Doram, MFA, GCM, una delle principali artiste antiguane, nonché figura centrale nella promozione della Antigua e Barbuda Art Week 2024, ha commentato: “Non vedo l’ora che inizi l’Art Week qui ad Antigua e Barbuda. Sono felice che gli artisti e i creativi saranno celebrati durante questa settimana ricca di eventi e che questo festival sia ormai diventato una manifestazione importante nel nostro calendario. Benvenuti a tutti!”

I visitatori durante questa settimana unica avranno l’opportunità di esplorare diverse forme artistiche attraverso tour guidati, workshop e sessioni interattive con gli artisti.

“Antigua e Barbuda Art Week è veramente una celebrazione degli artisti della nostra nazione, che spazia dai giovani talenti emergenti ai professionisti affermati,” ha dichiarato Maria Blackman, Marketing Communications Manager dell’Antigua e Barbuda Tourism Authority e membro del comitato dell’Art Week. “Durante l’evento, ci si può aspettare di vedere opere d’arte ecologiche, creazioni di moda dei giovani designer locali, immergersi nella nostra musica e danza, scoprire gallerie nascoste, vivere l’arte attraverso la mixology, ammirare la bellezza dei lavori realizzati con semi di tamarindo e di jumbie, acquistare pezzi unici di arte e artigianato. L’Art Week 2024 sarà un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza ricca e coinvolgente, siamo molto entusiasti di accogliere tutti coloro che parteciperanno.”

Eventi Principali:

Mostre e Gallerie: una vasta gamma di opere, tra cui dipinti, sculture, intagli e installazioni, sarà esposta in gallerie e spazi pubblici delle isole.

Workshop: sarà possibile prendere parte a workshop condotti da artisti locali, per apprendere nuove tecniche e immergersi nel processo creativo e nel patrimonio culturale del paese.

Art Talks: discussioni con artisti ed esperti per approfondire il mondo dell’arte ad Antigua e Barbuda.

Performance artistiche live: esibizioni dal vivo di musica, danza e spoken word.

Sessioni di Pittura: eventi di “sip and paint” che uniscono la creatività della pittura con l’arte della mixology.

Tour Artistici: tour guidati attraverso le isole, con visita alle case e alle gallerie degli artisti in cui scoprire le loro opere.

Mercatino di Natale: esposizione e vendita di prodotti artigianali locali, perfetti per portare a casa un ricordo di viaggio.

Concorso Artistico Scolastico: al via a settembre, aperto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Le opere più meritevoli saranno esposte all’Aeroporto Internazionale V.C. Bird.

Come Partecipare: Per ulteriori dettagli sul programma, sugli artisti e sui biglietti, è possibile visitare il sito web della Antigua e Barbuda Art Week all’indirizzo http://www.visitantiguabarbuda.com/art-week. Gli aggiornamenti possono essere seguiti sui social media, utilizzando l’hashtag #AntiguaBarbudaArtWeek.

ANTIGUA AND BARBUDA TOURISM AUTHORITY

L’Antigua & Barbuda Tourism Authority è un organismo statutario dedicato allo sviluppo del potenziale turistico di Antigua e Barbuda attraverso la promozione dello stato insulare composto da isole gemelle come destinazione turistica unica e di qualità, con l’obiettivo generale di aumentare gli arrivi di visitatori garantendo una crescita economica sostenibile. Antigua e Barbuda Tourism Authority ha sede a St. John’s Antigua, dove si trova la direzione marketing. L’Autorità ha tre uffici all’estero in Regno Unito, Stati Uniti e Canada.

ANTIGUA E BARBUDA

Antigua (pronunciato An-tee’ga) e Barbuda (Bar-byew’da) si trovano nel cuore del Mar dei Caraibi. Le paradisiache isole gemelle offrono ai visitatori due esperienze uniche e distinte, temperature ideali tutto l’anno, una ricca storia, una cultura vibrante, escursioni esaltanti, resort premiati, cucina appetitosa e 365 splendide spiagge di sabbia rosa e bianca: una per ogni giorno dell’anno. La più grande delle Isole Sottovento di lingua inglese, Antigua è un’isola di ca.280 kmq con una ricca storia e una topografia spettacolare in grado di offrire una grande varietà di opportunità turistiche popolari. Il Nelson’s Dockyard, unico esempio rimasto di forte georgiano, è stato inserito nel Patrimonio Mondiale UNESCO ed è forse il monumento più famoso dell’isola. Il calendario degli eventi turistici di Antigua include la prestigiosa Antigua Sailing Week, l’Antigua Classic Yacht Regatta e l’annuale Carnevale di Antigua; conosciuto come il più grande festival estivo dei Caraibi. Barbuda, isola sorella minore di Antigua, è l’ultimo rifugio delle celebrità. L’isola si trova a ca.43 km a nord-est di Antigua ed a soli 15 minuti di aereo. Barbuda è nota per il suo tratto incontaminato di ca. 18 km di spiaggia di sabbia rosa e per essere la sede del più grande santuario di fregate nell’emisfero occidentale.