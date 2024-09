(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 PNRR, FOTI(FDI) RAPPORTO CORTE DEI CONTI UE SPAZZA VIA INTERPRETAZIONI

STRUMENTALI

“L’Italia è la Nazione che ha conseguito il maggior numero di obiettivi

fissati dal Pnrr a livello europeo (269) e ad oggi ha incassato il 58%

delle risorse complessive, pari 113,5 miliardi di euro. Questi dati,

diffusi dal Rapporto della Corte dei conti europea, non solo forniscono un

quadro di insieme sullo stato di attuazione del Piano a livello europeo, ma

spazzano via le strumentali interpretazioni sui ritardi. Se si leggesse con

attenzione il documento in questione, infatti, si comprenderebbe che le

osservazioni sui ritardi del PNRR sono di carattere generale, riferite a

tutti gli stati membri dell’Unione. In particolare, dai dati pubblicati, in

relazione all’attuazione del PNRR italiano, si evince che la revisione

portata a compimento dal Governo Meloni, e in particolare dal ministro

Fitto, in accordo con la Commissione, è risultata fondamentale per evitare

di rimandare investimenti per lo sviluppo di infrastrutture o per nuove

reti per il trasporto pubblico in determinate aree, che altrimenti

sarebbero rimasti paralizzati. Una paralisi che questo governo ha

scongiurato, lavorando invece per il rilancio della Nazione, guardando,

insieme all’Europa, anche ai nuovi progetti da realizzare. Alle opposizioni

che continuano a sparare a vuoto non centrando alcun bersaglio, consigliamo

di armarsi invece di buon senso e lucidità, ammettendo di non saper nemmeno

leggere i dati. Solo dopo averli compresi, potranno eventualmente

commentarli, sempre vada loro di complimentarsi per il buon lavoro che

stiamo portando avanti”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 3 settembre 2024