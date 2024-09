L’Aquila – Comunicato stampa lavori barriere antivalanghe Gran Sasso

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

Gran Sasso: rischio valanghe, consegnati i lavori di messa in sicurezza dell’area “Vena Rossa”.

Consegnati i lavori per la realizzazione degli interventi di difesa dal rischio valanghivo nell’area denominata “Vena Rossa” a Fonte Cerreto, sul Gran Sasso.

Le attività, affidate a un’azienda specializzata del settore e che prevedono l’installazione di barriere fermaneve e paravalanghe, avranno una durata di circa quattro mesi, con operai e materiali che verranno trasportati attraverso l’utilizzo di elicotteri.

1,6 milioni il costo complessivo dell’operazione: si tratta di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) erogate dalla Regione Abruzzo al Comune dell’Aquila.

“Con questo piano d’interventi – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega alla Transizione ecologica, Fabrizio Taranta – verrà messa in sicurezza una zona della nostra montagna di particolare pregio ambientale, perché inserita all’interno del Parco Gran Sasso Monti della Laga, e strategicamente importante sotto il profilo economico in considerazione della presenza di strutture turistico ricettive”.