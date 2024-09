(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

Il Comune di Fiesole a Lucca il 7 settembre: patrocinio e partecipazione al Toscana Pride

3 settembre 2024. “Un dovere patrocinare il Toscana Pride ed essere presenti come

Amministrazione comunale”. Così la Sindaca Cristina Scaletti e l’Assessora alle pari

opportunità Donatella Golini sulla partecipazione del Comune di Fiesole alla manifestazione che,

quest’anno, porterà in piazza a Lucca Associazioni, Istituzioni e cittadinə, con l’obiettivo di

difendere e diffondere i diritti della comunità LGBTQIA+*, sotto il claim “Indomitə e Fierə”.

“Quello della promozione e tutela dei diritti è uno dei temi su cui si incentra la nostra azione

politica e amministrativa. Per questo saremo a Lucca: perché ogni Paese civile deve ritenere

prioritari i diritti sanciti dalla nostra Costituzione. – dicono Sindaca e Assessora – è urgente, oggi,

che le Istituzioni siano presenti in queste manifestazioni al fianco di chi è costretto a subire ogni

giorno attacchi e discriminazioni. A Fiesole, città da sempre aperta al dialogo e al confronto, città

di pace e di accoglienza, vogliamo che i Diritti siano patrimonio condiviso, come la nostra

adesione e presenza al Pride testimonia.”