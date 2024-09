(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Carceri: Bergamini (FI) “Da visite in carcere riflessioni e azioni per alleviare problematiche”

“Oggi abbiamo visitato il carcere di Sollicciano a Firenze. È in una situazione drammatica. E’ una struttura con carenze infrastrutturali gravissime e sconta sia un oggettivo sovraffollamento che carenza di personale. Molte le sezioni chiuse per inagibilità. Alla direttrice e agli agenti della polizia Penitenziaria va il nostro plauso perchè lavorano in condizioni di enorme difficoltà, con tensioni fra i detenuti che sono evidenti. Molti di loro fanno reclami per indennità da sovraffollamento ed ottengono ragione, il che si traduce in scarcerazione anticipata.” E’ quanto dichiara la deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini, al termine della visita al carcere di Sollicciano, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal partito azzurro “Estate in carcere”. “Il 70% dei detenuti sono extracomunitari, molti sono tossicodipendenti o afflitti da psicopatologie gravi e un ambiente così problematico aggrava la loro permanenza. Bene ha fatto il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, a chiederci di visitare le carceri. Oggi queste strutture sono il deposito di tutti i problemi che non siamo in grado di risolvere, dalla sicurezza nelle città all’immigrazione illegale, e coloro che vi entrano per scontare una pena, quando escono, non sono certamente migliori e vengono riconsegnati alla marginalità e alla criminalità. Questo ci pone una serie di riflessioni e di azioni, dalla urgente costruzione di nuovi istituti penitenziari fino ad un ricorso più organizzato alle pene alternative, laddove ve ne siano tutti i requisiti. Le pene si devono scontare, ma sempre rispettando dignità e sicurezza.”

