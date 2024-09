(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 SUD. LANCELLOTTA (FDI), CON GOVERNO MELONI IL MEZZOGIORNO RIPARTE

“Da oggi tutte le imprese con sede nelle regioni del Molise, della Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia potranno, tramite lo sportello online di Mediocredito Centrale, precompilare le istanze per l’accesso agli incentivi stanziati dal Ministero delle imprese e made in Italy, per finanziare i progetti di ricerca e sviluppo al Sud. Si tratta di un forte sostegno nei confronti del Mezzogiorno e testimonia tutta l’ attenzione che questo governo ha nei confronti del Sud, per troppi anni vittima di una politica miope disposta solo all’assistenzialismo e non alla produttività e crescita della nostra Nazione. Ringrazio il Governo Meloni ed il Ministro Urso per il costante lavoro che stanno portando avanti affinchè il Sud possa di nuovo ripartire senza temere competizioni”. Lo dichiara il deputato molisano di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati