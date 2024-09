Softball, Campionato Europeo: l’Italia supera la Grecia per 7-0 al quinto inning

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 Un big inning da quattro punti nel secondo inning lancia Italia Softball, che piega la Grecia per 7-0 al quinto inning grazie ai lanci di Christina Toniolo e ad un walk-off di Silvia Torre, che chiama la manifesta.

Un big inning da quattro punti (cruciale triplo da tre punti di Alessandra Rotondo) nel secondo inning fa volare la Nazionale Italiana, che vince 7-0 al quinto inning con walk-off di Silvia Torre, nuovamente entrata come pinch-hitter, protagonista con una volata nell’esterno destro. Vittoria al debutto nel Campionato Europeo per Christina Toniolo (5IP, 3H, BB, 3K) che lascia a zero punti l’attacco greco grazie anche ad un grande lavoro della difesa.

La partita contro la Grecia conclude una giornata intensa per Italia Softball. Per affrontare la squadra ellenica, Federico Pizzolini punta sulla stessa identica formazione del debutto vincente contro la Gran Bretagna, con la sola eccezione di Christina Toniolo – al debutto con l’Italia in un Campionato Europeo – a cercare di limitare la formazione greca, composta da ragazze che militano nei campionati universitari statunitensi. L’inizio è certamente positivo: dopo aver messo strikeout la leadoff (e lanciatrice partente greca) Georgia Polydoros in tre lanci, Toniolo riceve una mano prima dal tiro in prima di Erika Piancastelli per eliminare Molly Kolander, poi da Isabella Dayton che agguanta in tuffo una volata di Chelsea Lysikatos. Isabella Dayton poi sorprende Polydoros e la difesa greca con un perfetto bunt single ma la sua esperienza sulle basi non dura a lungo e viene sacrificata in seconda dalla battuta sull’interbase di Erika Piancastelli, salva in prima senza giocata difensiva. Con due out si sblocca Andrea Filler, che trova la sua prima valida del torneo con una linea nell’esterno sinistro, ma la rimbalzante di Elisa Cecchetti non supera la prima base ed il primo attacco azzurro si chiude con due lasciati in base.

Una presa al volo di Erika Piancastelli sulla linea di Zoe Stavrau apre il secondo inning proseguito con una eliminazione fatta registrare dalla stessa Toniolo, in due tempi, su una battuta di Pess che in un primo momento scappa dal guanto della lanciatrice azzurra la quale, dopo aver concesso una base ball a Brianna Nykaza, mette a referto il suo secondo strikeout della partita, su Maria Zepeda. Dal canto suo, l’attacco italiano inizia con il leadoff in base per la seconda occasione consecutiva, questa volta con una battuta a destra di Marta Gasparotto. Due sbavature consecutive (prima del lanciatore Polydoros, poi del terza base Lysikatos) sulle battute corte di Giulia Longhi e Giulia Koutsoyanopulos (bunt) riempiono le basi per Alessandra Rotondo che le svuota immediatamente con un lungo triplo nell’esterno destro per poi andare a casa sulla volata di sacrificio nell’esterno centro di Isabella Dayton, che fissa il punteggio sul 4-0.

L’Italia prende fiducia, e, concluso il terzo attacco ellenico con un altro nulla di fatto grazie alla presa al volo in corsa e in zona di foul effettuata da Erika Piancastelli, aggiunge un ulteriore punto sfruttando il terzo arrivo in base del leadoff dell’inning (Andrea Filler, singolo al centro) e, con un out, un costoso errore di tiro del terza base Lysikatos su una battuta di Gasparotto che riesce ad avanzare fino in seconda con Filler in terza. A farla pagare ci pensa Giulia Longhi con la volata di sacrificio del 5-0, mentre l’out al volo registrato dall’esterno destro Bournias su volata di Koutsoyanopulos evita ulteriori danni.

La difesa azzurra, con un doppio gioco fatto partire dall’interbase Marta Gasparotto e concluso da Alessandra Rotondo e Andrea Filler, e con una giocata in terza di Giulia Longhi su una battuta di Brianna Nykaza, preserva lo shutout di Christina Toniolo permettendo all’Italia di tornare a battere. Alessandra Rotondo sorprende la Grecia con un bunt davanti il piatto di casa base, poi avanza in seconda su lancio pazzo ma nessuna delle prime tre della parte alta del lineup azzurro riesce a farla avanzare ulteriormente.

La difesa italiana si mette nuovamente in mostra nel quinto attacco greco, con Giulia Longhi che strappa gli applausi del pubblico difendendo a dovere una difficile rimbalzante di Sofia Zepeda. L’Italia chiude la partita al cambio campo: Cecchetti batte un 1-out single a sinistra, poi viene sostituita a correre da Laura Bigatton che, rubata la seconda base al terzo lancio su Gasparotto, va a casa sul colpo vincente della giocatrice bisiaca, che riesce anche ad evitare una trappola in seconda tornando salva sulla prima base lasciata scoperta. Gasparotto avanza poi in seconda su lancio pazzo prima di lasciare il posto a Felicia Di Pancrazio che arriva in terza su rimbalzante out di Longhi. A guadagnare gli onori del match è Silvia Torre, che, ancora una volta da pinch-hitter, si mette in mostra questa volta con un walk-off su una volata nell’esterno destro sulla quale Constantina Bournias, in tuffo, non può arrivare.

L’Italia scenderà nuovamente in campo domani, martedì 3 settembre, per affrontare alle 12.30 l’Ucraina vincitrice del gruppo C.

