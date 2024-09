(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

PNRR. COMBA(FDI), NEL SETTORE AEROSPAZIALE POSSIBILE SORPASSO ITALIA SU FRANCIA

“Secondo il giornale economico francese ‘La Tribune’, nelle parole dei sindaci di Cannes David Lisnard e di Tolosa Jean-Luc Moudenc, l’Italia potrebbe superare a breve la Francia sul piano della crescita nel settore aerospaziale sulla scia dei massicci investimenti in favore di un comparto sempre più fondamentale per il futuro dell’Europa. In questo modo la Francia rischia la perdita di leadership nel comparto a favore di un deciso sorpasso italiano. L’Italia ha impegnato 2,2 miliardi di euro allo Spazio nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed ha investito

massicciamente nelle infrastrutture e tecnologie satellitari (con la

creazione di una fabbrica di integrazione satellitare a Roma e il progetto ‘Città dell’Aerospazio’ a Torino), riscontrando successi immediati nelle esportazioni e nuovi contratti per i suoi produttori. Di questo passo, l’Italia supererà presto la Francia nella corsa ai satelliti, cosa totalmente impensabile solo dieci anni fa, un’ altra vittoria, senza se e senza ma, di questo Governo e dei Ministri Urso e Crosetto. L’Italia si sta muovendo da Paese leader in determinati settori dell’economia e della produzione come era un tempo. Stiamo finalmente tornando ai fasti che meritiamo”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba componente della Commissione Attività Produttive alla Camera.

