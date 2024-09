FI: DAL 6 ALL’8 SETTEMBRE A BELLARIA “AZZURRA LIBERTA’, LA FESTA DEL MOVIMENTO GIOVANILE

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 VENERDÌ, 6 SETTEMBRE

ORE 15:30 — APERTURA E LANCIO CAMPAGNA ELETTORALE EMILIA-ROMAGNA

Daniele Aiello, Segretario dell’Emilia-Romagna di Forza Italia Giovani

Antonio Barboni, Segretario Provinciale di Forza Italia Rimini

Valentina Castaldini, Capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna

Filippo Giorgetti, Sindaco di Bellaria Igea Marina

Rosaria Tassinari, Presidente del Coordinamento di Forza Italia Emilia-Romagna

Elena Ugolini, Candidata Presidente in Regione Emilia-Romagna

Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy

ORE 17:00 — ENERGIE PER IL FUTURO

Un paese che guarda al Futuro. La visione di un’Italia sicura e forte, che investe su un mix energetico ampio e

razionale. Per conciliare la crescita economica con il rispetto e la tutela dell’ambiente. Dal nucleare all’acqua,

con l’uomo al centro.

Simona Benedettini, Economista dell’energia

Erasmo D’Angelis, Presidente della Fondazione Earth and Water Agenda

Agostino Inguscio, Direttore Rome Centre for Climate Action and Energy Transition

Letizia Moratti, Presidente Nazionale della Consulta di Forza Italia

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Chicco Testa, Presidente di AssoAmbiente

Moderano: Michele Vitiello e Antony Mammino

ORE 18:00 — IL DIRITTO ALLA FELICITÀ: PER UN FAIRPLAY SOCIALE

Una Forza per un progresso felice. Diamo voce a un movimento giovanile che dà valore al benessere

psicologico e allo sport, alla ricchezza delle diversità e all’importanza di un mondo a misura di donna. Una

politica che abbatte ogni ostacolo sociale e di genere che oggi impedisce un vero successo meritocratico.

Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione d’inchiesta sulle Periferie

Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera

Tania Fontanella, Psicologa della Comunità Incontro Onlus

Annarita Patriarca, Membro della Commissione Affari Sociali alla Camera

Patrizia Rutigliano, Consigliera d’Amministrazione di ACEA

Orazio Schillaci, Ministro della Salute

Mark Trombin, Educatore della Comunità di San Patrignano

Moderano: Livia Bonacini e Luca Vallenari

ORE 19:00 — SALUTI E CHIUSURA DEI LAVORI

Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia

ORE 20:00 — CENA

ORE 22:00 — DJ SET

NEL CORSO DELLA TRE GIORNI INTERVERRANNO I PRESIDENTI DI REGIONE

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata

Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise

SABATO,

7 SETTEMBRE

ORE 9:45 — RESPIRA QUESTA LIBERTÀ: QUAL È LA STRADA?

Radici nel passato e sguardo al futuro con un’unica stella polare, la Libertà. Al centro del dibattito il valore

cardine nella nostra linea politica e il diritto essenziale di ogni cittadino: un flusso di pensieri che ci

indicherà il nostro percorso da seguire.

Mauro D’Attis, Vicepresidente Commissione d’inchiesta Antimafia

Rita Dalla Chiesa, Membro della Commissione Cultura

Tullio Ferrante, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati

Raffaele Nevi, Portavoce Nazionale di Forza Italia

Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato della Repubblica

Massimiliano Salini, Vicepresidente del Gruppo Partito Popolare Europeo

Moderano: Simone Leoni e Lavinia Pieri

ORE 11:00 — OLTRE L’OBLÓ: UNO SGUARDO SUL MONDO CHE CAMBIA

Affrontiamo con coraggio le complessità della politica estera e puntiamo i riflettori sulle grandi sfide globali.

Dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente fino agli scenari elettorali del Venezuela e degli Stati Uniti, con una

sola strada da percorrere: definire un’azione diplomatica chiara e strategica.

Deborah Bergamini, Vicesegretario di Forza Italia

Lindsey Graham, Senatore degli Stati Uniti d’America

Ghassan Habani, Già Vicepremier del Libano e Deputato del Parlamento libanese

María Corina Machado, Leader di “Vente Venezuela”

Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario al Ministero della Difesa

Maria Tripodi, Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri

Moderano: Ludovico Seppilli e Davide Longordo

ORE 12:15 — GOVERNARE E COMUNICARE, ISTRUZIONI PER L’USO

Professionisti, esperti e politici ci spiegano in questo momento di vera formazione come coniugare una’azione

politica efficiente con una comunicazione corretta ed efficace.

Hoara Borselli, Giornalista de “Il Giornale”

Andrea Cabibbo, Capogruppo di Forza Italia in Regione Friuli-Venezia Giulia

Alessandro Cattaneo, Responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia

Luigi Di Gregorio, Professore ed Esperto di comunicazione politica

Marco Falcone, Vice Capogruppo Vicario di Forza Italia al Parlamento Europeo

Adriano Paroli, Vice Capogruppo Vicario di Forza Italia al Senato

Matilde Siracusano, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento

Moderano: Matteo Scannerini e Samuel Battaglini

ORE 13:15 — PAUSA PRANZO

ORE 14:30 — MUSICA, ARTE E CULTURA. UN TALENTO ITALIANO

Arte, cultura, università. I pilastri dei valori italiani. Una storia che racconta le radici di un grande Paese, che

ha dato esempio all’Occidente e che vuole ritornare grande

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca

Ilenia Calesini, Cantante e Compositrice del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano

Paolo Gambi, Poeta e Performer post-contemporaneo

Marica Zanga, Artista specializzata in mosaico e nuove tecnologie

Moderano: Federica Morena e Riccardo Invernizzi

ORE 15:00 — P(R)ONTI PER IL FUTURO: L’INNOVAZIONE È ADESSO

Per un Centrodestra innovativo che si batte per il Progresso. Un percorso che percorre le principali aree

strategiche dell’Italia: dalle reti fisiche al digital, da una sanità accessibile a un forte tessuto imprenditoriale.

Francesco Cannizzaro,Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

Antonio D’Amato, Già Presidente di Confindustria

Dario Damiani, Membro della Commissione Bilancio al Senato

Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani

Federico Villa, Vice Presidente CA di Eli Lilly Italia

Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione

Moderano: Federico Milia ed Edoardo Pannacci

ORE 16:00 — INTELLIGENZA ARTIFICIALE E UOMO: DA RISCHIO A OPPORTUNITÀ

Alberto Barachini, Sottosegretario con delega all’Informazione e all’Editoria

Paolo Benanti, Presidente della Commissione Intelligenza Artificiale

Moderano: Giacomo Manià e Paolo Lorelli